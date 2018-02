Um médico bilionário comprou o jornal Los Angeles Times por 500 milhões de dólares

O jornal americano Los Angeles Times foi comprado por 500 milhões de dólares em espécie pelo médico bilionário Patrick Soon-Shiong, dono da empresa de biotecnologia NantHealth. A informação é do veículo Chicago Tribune, também adquirido pelo médico, junto com o San Diego-Union Tribune, o New York Daily News, e outros jornais.

O acordo entre o médico e a Tronc, antiga Tronc Inc., representa a última compra de uma grande corporação nos Estados Unidos por uma pessoa física. Em 2013, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, comprou oThe Washington Post por 250 milhões de dólares. No mesmo ano, o dono de Boston Red Sox, John Henry, comprou The Boston Globe por 70 milhões de dólares.

O Chicago Tribune descreve Shiong como um dos principais acionistas da Tronc, “um dos homens mais ricos de Los Angeles e o médico mais rico dos Estados Unidos pela estimativa da Forbes, com um valor líquido de 7,8 bilhões de dólares. O jornal detalha ainda que Shiong, de 65 anos, acumulou fortuna no desenvolvimento de medicamentos contra o câncer em 1991. Sua página oficial no Twitter o descreve como presidente da Fundação da Família Chan Soon-Shiong, Instituto de Saúde Avançada, CEO da NantKwest (NK), NantWorks e Fundador da NantHealth (NH).

Uma reportagem no Washington Post também sugere que as negociações podem colocar fim a um período de quase 20 anos da Tronc, dona da Tribune Company, à frente da publicação. A Tribune Company, dona do Chicago Tribune e outros nove jornais nos Estados Unidos, comprou o Los Angeles Times em 2000. Com a notícia da transação, as ações da Tronc sobem quase 19,06%, a 21,55 dólares, nesta quarta-feira.

“Esta transação nos permite quitar integralmente nossa dívida pendente, reduzir significativamente nossas responsabilidades com pensões e ter uma posição de caixa substancial após o fim do acordo”, afirmou o presidente-executivo da Tronc, Justin Dearborn, em comunicado.

Maya Lau, repórter do Times, tuitou: “Parabéns para Patrick Soon-Shiong e por um retorno à propriedade local do Los Angeles Times & San Diego Union Tribune”.

O médico Patrick Soon-Shiong, que também detém uma participação minoritária nos Los Angeles Lakers, disse em uma entrevista ao Times no ano passado que, como acionista principal no jornal, ele estava infeliz com a forma como o trabalho estava sendo executado.

Em um momento que a indústria de jornal impresso sofre com uma forte crise, Tronc disse que a venda permitirá que a companhia de Chicago siga uma estratégia de crescimento mais agressiva focada em notícias e mídia digital.

“Estou preocupado com outras agendas, independente das necessidades do jornal ou das obrigações fiduciárias com a viabilidade da organização”, afirmou Shiong. “Meu objetivo é tentar preservar a integridade e a viabilidade do jornal”, completou.

