Um médico brasileiro criou uma técnica inovadora para tratar graus avançados de celulite

Um tratamento eficaz para celulite é o sonho de toda mulher. Embora a razão principal do desconforto tenha motivação estética, graus mais avançados de celulite podem comprimir terminações nervosas e causar dor. A nova solução desenvolvida pelo médico Roberto Chacur promete recuperar a aparência da pele e devolver a autoestima das pacientes. Batizado de goldincision e selecionado para apresentação no Congresso Mundial de Dermatologia na Itália, o tratamento que combina preenchimento com descolamento do septo fibroso é realizado no próprio consultório sob anestesia local e com o paciente acordado durante todo o procedimento.

Roberto Chacur, médico cirurgião, trabalha há 12 anos exclusivamente com preenchimento no eixo Rio-São Paulo, e é também um pesquisador da técnica, com trabalhos apresentados no País e no exterior. O tratamento mais procurado em seu consultório tem o intuito de equilibrar as irregularidades no glúteo, tanto no formato quanto no volume. “Como quase todos os pacientes têm irregularidades, alguma aderência entre a pele e o músculo, é preciso tratar essa irregularidade, e eu não consigo fazer isso somente com preenchimento, que na maioria das vezes é distribuído dentro do músculo”, alega o médico.

A necessidade de tratar as irregularidades e descolar as aderências entre a pele e o músculo levou o Chacur a desenvolver um tratamento que combina preenchimento para estimulação de colágeno e descolamento do septo fibroso para atuar na gênese da celulite, restaurando o aspecto liso, reduzindo a flacidez e promovendo a melhora da qualidade geral da pele. “É a única forma que eu consigo hoje de deixar aquele bumbum exatamente redondinho, sem as irregularidades da celulite graus III e IV” – completa. Goldincision é um tratamento que combina preenchimento e subcisão para tratar os graus mais avançados de celulite. O procedimento é minimamente invasivo e não deixa cicatriz, sendo realizado no próprio consultório com anestesia local e permitindo o retorno às atividades no mesmo dia.

O tratamento é dividido em quatro etapas: avaliação presencial com marcação das irregularidades do paciente, anestesia entre a pele e o músculo, bioestimulação com preenchimento entre a pele e o músculo e subcisão para aliviar a pressão sob a pele.

Com o paciente em pé o médico faz a marcação dos principais pontos acometidos. Em seguida, com o paciente deitado, é aplicada anestesia local entre a pele e o músculo, onde é distribuída também uma substância preenchedora, não apenas para equilibrar assimetrias, mas principalmente para promover a bioestimulação, ou seja, o estímulo natural da produção de colágeno pela presença de produtos particulados como hidroxiapatita de cálcio, PCL, ácido polilático ou PMMA. Essa etapa promove o tratamento da flacidez, que é uma das causas da celulite, produzindo uma melhora no aspecto geral da pele.

Na quarta e última etapa, com o paciente em pé, é realizado o rompimento dos septos fibrosos que causam as depressões características da celulite, aliviando o desconforto causado pelos nódulos, restaurando o aspecto liso da pele e diminuindo a pressão causada pelo acúmulo de gordura, o que permite a melhora da circulação sanguínea e redução do inchaço. A avaliação e o descolamento das fibroses com o paciente em pé são diferenciais do tratamento desenvolvido por Chacur, pois permitem localizar e tratar os pontos acometidos com maior precisão e efetividade.

A subcisão é realizada com uma agulha biselada dos dois lados desenvolvida especialmente para o tratamento goldincision, uma técnica minimamente invasiva que não deixa cicatriz. A agulha golden needle possui ainda um orifício na extremidade, podendo ser utilizada tanto para distribuir a substância preenchedora como para infiltrar o anestésico, o que pode ser feito em qualquer etapa do procedimento, reduzindo consideravelmente a possibilidade de desconforto.

O paciente deixa o consultório com um curativo e uma bermuda compressiva para ajudar a diminuir o acúmulo de líquido e equimose que normalmente se formam devido ao processo inflamatório em resposta à intervenção, mas regridem ao longo do tempo naturalmente. Esse processo inflamatório também colabora para estimular colágeno e reduzir a flacidez. O curativo é retirado dentro de 24 horas e a bermuda compressiva é mantida por sete dias. O paciente retorna ao consultório para revisão em trinta dias.

