Um médico explicou como evitar os quilos extras no inverno

Nos dias mais frios, é normal a fome aumentar de intensidade. Para chegar ao fim do inverno sem pesar mais na balança, é bom prestar atenção em alguns conselhos valiosos. São dias difíceis para quem quer recuperar ou, pelo menos, manter a linha.

“É um perigo. Tem que estar atento, se não ganha um pesinho no inverno”, diz o farmacêutico Gabriel Mendes. “O frio acaba dando mais fome, sim”, afirma o programador David Alberto Rodrigues. “E a gente quer comer uns negócios mais gordurosos”, conta a publicitária Mariana Rinaldi. “A necessidade da caloria, né?”, comenta Fernando filho, analista de testes.

Nabil Ghorayeb, cardiologista e médico do Esporte, faz uma comparação: “Serve como se fosse uma lenha que você está pondo na fogueira para manter aquele corpo aquecido”, explica.

Frio, calor, caloria. É isso que o corpo da gente procura para tentar se equilibrar. A tendência é aumentar a quantidade de alimentos e mudar também a composição do prato, procurando alimentos mais calóricos, mais quentinhos. As saladas, por exemplo, podem se tornar menos interessantes.

Sávio Henrique Vasconcelos, gerente de um restaurante, confirma: o inverno altera as compras e a rotina da cozinha, que produz mais molhos, cremes, ensopados, mais massas. Os doces são mais procurados no buffet, e o peso médio dos pratos também muda: “Aumenta mais ou menos 25%”.

Para não exagerar, haja disciplina, força de vontade. “Não, não abri mão da salada, não. Tem que, tem que comer, né?”, diz o analista de negócios Abraão William.

“A gente procura se alimentar com coisas mais saudáveis. Mas comendo besteira aí é um perigo”, fala Renata Silva Santos, analista de seguros.

Claro que existem aqueles privilegiados, que podem comer à vontade. O Luiz Caldo Neto conta que consegue se manter magro, mesmo comendo mais: “Acho que é o metabolismo ou a caminhada diária ao trabalho.”

Luiz tocou em um ponto importante: o frio pode alimentar aquela preguiça de se exercitar, justamente quando a queima do excesso de calorias é mais necessária. E o doutor dá alguns conselhos importantes: “Evitar o vento frio. Respirar pelo nariz. Quando você respira pela boca, resfria muito mais rapidamente o seu organismo. E tomar bebidas quentes, não alcoólicas, porque o álcool engana. Aquilo não esquenta, aquilo queima. Não tem nada a ver com a temperatura do corpo.”

O que desmente certas crendices de inverno. “Você também bebe mais no inverno, né? Para dar uma esquentada”, diz o gerente de vendas Leandro Povarim.