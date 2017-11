Um médico que morreu após sofrer um mal súbito no deserto do Chile divulgou uma carta dias antes em um grupo no WhatsApp dizendo: ‘Viva com menos’

O cardiologista baiano de 49 anos André Luis Andrade de Oliveira, que sofreu um mal súbito no Deserto do Atacama, no Chile, divulgou uma carta em um grupo de WhatsApp aos colegas médicos, dias antes de morrer.

A mensagem assinada pela mulher de André, Patrícia Amado, propõe uma reflexão sobre a qualidade de vida. “Viva com menos. Você consegue!”, diz um trecho da mensagem, a qual foi divulgada pelo Cremeb (Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia), que lamentou a morte.

“Não se mate de trabalhar. A medicina não vai te deixar rico. Você não precisa trocar de carro a cada 2 anos, nem chegar no seu serviço de BMW, nem viajar todo ano para o hemisfério norte do planeta, não seja escravo do seu luxo. Não queira mostrar seus bens materiais. Os verdadeiros amigos não se preocupam com isso, só os invejosos, e desses você não precisa por perto”, afirma outro trecho da carta.

A mulher do médico, que também é cardiologista, estava com ele e um grupo de turistas, durante passeio para escalar o vulcão Láscar, na região de Antofagasta, quando ele teve o mal súbito, na última segunda-feira (13).

O cardiologista deixa ainda dois filhos, um adolescente e um jovem. Nesta sexta-feira (17), o corpo de André Luis permanecia no Chile, no aguardo de repatriação. Ainda não há data para o sepultamento dele na capital baiana.

André Luis se graduou na Universidade Federal da Bahia e atuava em emergências e UTI’s (Unidades de Tratamento Intenso) na cidade de Salvador.

“No trabalho em Emergências e UTIs era admirado pela disposição e tranquilidade com que lidava com pacientes ansiosos ou com doenças graves. Na vida social, sempre uma pessoa alegre e que irradiava otimismo. Com uma vitalidade transbordante, aproveitava cada momento, com a leveza de quem não tinha medo da morte”, disse, em nota, o conselheiro e vice-presidente do Cremeb, Julio Braga, amigo e companheiro de trabalho de André Oliveira.

O cardilogista trabalhava no Hospital Português há 21 anos. Em nota, a unidade de saúde lamentou a morte do médico. “Dr. André Luis, brilhantemente, integrava a equipe do Serviço de Emergência do Hospital Português com competência e humanização diferenciadas”, diz a nota.

O cardiologista também atuava no Centro de Referência em Cardiologia da capital, administrado pela Santa Casa da Bahia, que também lamentou, em nota, o ocorrido com o médico. “Aos familiares, amigos, colegas e pacientes do dedicado e talentoso profissional, a Santa Casa da Bahia expressa sua solidariedade”, diz a nota.

