Um médico vestido de Coringa fez o parto de um bebê nos Estados Unidos

Essa é uma daquelas notícias que não faz o menor sentido, mas de fato aconteceu. Um médico vestido de Coringa realizou o parto de um bebê. Isso aconteceu na última semana, em um hospital do Tennessee, nos Estados Unidos.

Brittany Selph estava esperando seu terceiro filho, uma menina, Oaklyn, que deveria nascer no dia 5 de novembro. Entretanto, no dia 31 de outubro pela manhã, ela sentiu sua bolsa vazar, pegando sua família e seu obstetra, Paul Locus, de surpresa.

Como era Halloween, o médico estava vestido de Coringa para participar de uma festa e não pretendia atender ninguém nessa noite. De acordo com a matéria no HuffPost, Selph e seu marido, Justin, chegaram ao hospital e encontraram seu médico completamente fantasiado de Coringa, com direito a sobretudo roxo, cabelo verde e uma boca pintada de vermelho, semelhante ao personagem vivido por Heath Ledger em “Batman – O Cavaleiro das Trevas”.

