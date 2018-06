Um menino de 10 anos morreu após ser atingido por um tiro disparado acidentalmente por um amigo de 9 na Bahia

Uma criança de 10 anos morreu após ter sido atingida por um tiro disparado acidentalmente por um amigo de 9 anos, no bairro KM-3, em Jequié, no sudoeste do Estado da Bahia. O caso ocorreu na tarde de sábado (2).

De acordo com a Polícia Civil, o garoto responsável pelo disparo chamou dois amigos para alimentar o cachorro do pai dele, que estava viajando.

Na ocasião, os meninos acabaram entrando no imóvel, que estava vazio, e encontraram uma espingarda embalada dentro do guarda-roupa. A criança de 9 anos acabou pegando a arma do pai e, no manuseio, o equipamento disparou.

O tiro, segundo a polícia, atingiu a cabeça de um dos amigos dele, Kainan Lino Oliveira, de 10 anos, que morreu na hora. O corpo dele foi encaminhado para o DPT (Departamento de Polícia Técnica), em Jequié.

Segundo a Polícia Civil, o pai do menino que disparou o tiro de forma acidental deve responder por porte ilegal de arma de fogo e por omissão de cautela por ter permitido o fácil acesso da criança a uma espingarda carregada.

Vítima acidental em Nova Viçosa

Um bebê de apenas um ano morreu vítima de um disparo acidental feito por um menino de 6 anos no município de Nova Viçosa, no sul da Bahia, em novembro passado.

De acordo com familiares, a pequena Thaila Moraes estava com a irmã na casa de uma vizinha, quando foi atingida no rosto por um tiro. Ela foi socorrida para a Clínica Municipal de Nova Viçosa, mas não resistiu aos ferimentos. A unidade médica informou que menina já chegou ao local sem vida.

As circunstâncias que levaram o menino de 6 anos a alcançar uma espingarda e disparar o tiro, de forma acidental, ainda é desconhecida. Familiares do bebê disseram que acreditavam que a arma pertencia a um adolescente que mora no imóvel.

Criança baleada em Ceilândia

Uma criança de 5 anos morreu após ser baleada em Ceilândia, no Distrito Federal, na noite de 21 de maio. De acordo com a PM, ela foi atingida por tiros na cabeça e no tronco e chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu.

Em um primeiro momento, a PM havia dito que a menina tinha 6 anos, mas segundo a família, Maria Eduarda Rodrigues completaria 6 anos somente em agosto.

Segundo testemunhas, o atirador passou pela quadra em um carro preto e abriu fogo contra quem estava no local. No hospital, a PM apurou que os tiros teriam sido motivados por uma briga de gangues.

O crime ocorreu por volta das 19h, na QNO 18. Um irmão da criança, de 19 anos, foi baleado na perna e levado ao HRC (Hospital Regional de Ceilândia).

A criança estava brincando na varanda, dentro de casa, quando foi atingida. Os tiros deixaram marcas nas grades e na janela da casa.

Horas depois do crime ter ocorrido o mesmo carro dos suspeitos passou novamente pela rua. A presença do veículo assustou moradores e policiais, que se atiraram no chão com medo de novos disparos – que não aconteceram.

Vizinhos não quiseram comentar o crime. Em clima de revolta, alguns diziam que “só tem polícia quando aparece um morto”, em referência à falta de segurança no local.

Uma testemunha foi levada à 24ª Delegacia de Polícia Civil (Setor O) para o registro da ocorrência.

Deixe seu comentário: