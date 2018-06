Um menino de 3 anos morreu após ser atingido na cabeça por uma escada durante uma brincadeira, em Goiânia

Um menino de 3 anos morreu após ser atingido na cabeça por uma escada, na manhã de segunda-feira (4), no Setor Crimeia Leste, em Goiânia. Testemunhas afirmaram que três crianças brincavam em um barracão desocupado quando o acidente aconteceu. Vizinhos disseram que a escada foi usada pelo antigo morador para retirar as lâmpadas. O homem teria, porém, esquecido a estrutura no local.

Durante a brincadeira, uma das crianças teria subido na escada, que escorregou e caiu na cabeça de Thalisson Mendes Borges. O garoto foi socorrido por familiares e levado para o Cais Vila Nova, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Avô do garoto, o vendedor Raimundo Nonato da Conceição disse que se mudou com a filha – mãe do menino – e Thalisso há um ano. Antes, o homem morava em Belém, no Pará, e a filha e o neto em Fortaleza, no Ceará, com a ex-mulher dele.

“Saí para conversar com minha mãe na praça. Eu estava tentando ligar, mas o celular não pegava. Nesse intervalo, aconteceu o incidente”, disse, bastante abalado. “Eu não sei, eu não sei como dar a notícia a ela. É o primeiro filho da minha filha, meu primeiro neto de sangue. É um menino muito lindo e carinhoso.”

“A mulher do meu sobrinho ligou. Vim embora desesperado. Pensei que ia encontrar meu neto vivo. É uma dor muito grande”, completou.

Uma assistente social do Cais contou que a criança já chegou desacordada e perdendo muito sangue. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo. A assessoria da Polícia Civil informou que, caso o SVO (Serviço de Verificação de Óbito) confirmar que de fato houve acidente, não deve ser aberta investigação.

A família informou que pretende realizar o enterro do menino em Fortaleza. Ainda não há previsão para liberação do corpo e traslado do corpo.

Motorista preso por matar esposa grávida confessa

O motorista Aginaldo Viríssimo Cuelho, de 50 anos, confessou à Polícia Civil o assassinato da esposa Denise Ferreira da Silva, de 34 anos, grávida de 4 meses, no condomínio onde ela morava, em Goiânia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Danilo Proto, o homem foi preso na casa de familiares em Anápolis, a 55 km de Goiânia, na segunda-feira (4).

Conforme o delegado, o motorista confessou o crime e disse ter cometido o ato por causa da suspeita de uma traição. Ele indicou ainda onde teria jogado a arma usada no crime, que ainda não foi encontrada pela Polícia Civil.

“Aginaldo é autor confesso da morte da sua companheira, Denise. […] Segundo ele, a motivação foi por ciúmes e uma possível traição. […] Nessa oportunidade, possuído por esse sentimento de fúria, ele resolveu ir ao apartamento dela, entrou em vias de fato e efetuou esse disparo”, afirmou.

Proto acrescentou que ele fugiu logo após o crime usando um aplicativo de transporte particular para chegar até Anápolis, na casa de familiares, onde foi detido. “Após conversa aqui na delegacia ele confessou a prática do crime, deu os detalhes. […] Ele será submetido a interrogatório, estamos finalizando o auto de prisão em flagrante”, completou.

