Um menino de um ano foi detido por dirigir sem carteira nos Estados Unidos

Um garoto de um ano de idade foi “detido” por dirigir sem habilitação, mas, em vez de receber uma multa, a polícia o deixou seguir somente com uma advertência por conta de sua fofura.

A polícia de Malden, no subúrbio de Boston, no estado de Massachussetts, nos Estados Unidos, disse que organizou a infração de trânsito falsa logo depois de ver Grayson Salerno conduzindo sua Mercedes conversível de brinquedo sobre uma calçada.

Um agente parou sua viatura atrás de Grayson, ligou a sirene e fingiu escrever uma multa.

Fotos e um vídeo do incidente fizeram sucesso nas redes sociais.

A mãe de Grayson, Cori Salerno, disse que fica encantada que o delito falso tenha feito tanta gente sorrir.

É pouco provável que o pequeno infrator compreenda a acusação. Ele vestia uma camiseta estampada com a frase: “Literalmente, não tenho ideia do que você diz.”

Trânsito animal

Um motorista foi gravado enfrentando um bisão no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 1º. O animal atrapalhava o trânsito e o homem saiu de sua caminhonete para afastá-lo.

No entanto, quando a situação parecia ter se resolvido, o rapaz resolveu provocar o bicho batendo no peito e fazendo gestos. O bisão, então, avançou e uma outra pessoa gritou “saia daí”. Lindsey Jones, que registrava o momento, mostrava-se assustada, gritando “não, não, não!”.

Após uma tentativa de ataque, o animal desistiu do motorista e foi para o acostamento por livre e espontânea vontade. Alguns usuários do Facebook reprovaram a atitude afrontosa. “Esse cara é um idiota, deveria ser preso”, disse um dos internautas. Outros, no entanto, preferiram elogiar a beleza do animal, que chega a pesar uma tonelada e ter 3,5 metros de comprimento.

Aplicativos pioram trânsito nos EUA

Os novos serviços de mobilidade têm transformado a maneira como as pessoas se locomovem nos centros urbanos. O aluguel de veículos e a carona compartilhada surgiram como opção aos carros particulares e ao transporte público. Mas quem acha que ter deixado o carro em casa ajudou a melhorar o trânsito está enganado.

De acordo com um estudo realizado pela consultoria Schaller, especializada em transportes, para cada milha (1,6km) de um carro particular retirada das ruas, as chamadas Transportation Network Companies, ou TNC, como Uber e Lyft, adicionam 2,6 milhas (4,2km).

Em entrevista ao Washington Post, Bruce Schaller, autor do estudo, argumenta que o aumento de serviços semelhantes, como o Uber Pool, significa menos pessoas utilizando o transporte público, e, portanto, mais congestionamento.

Em 2017, o número de passageiros transportados pelas TNC cresceu 37% nas cidades americanas em relação a 2016, chegando a 2,6 bilhões de usuários. E, até o final do ano, esse número, somado aos usuários de táxi, deve ultrapassar a quantidade de passageiros que usam ônibus nos Estados Unidos.

Só em Nova York, a demanda por serviços de transporte compartilhado aumentou 72% de 2016 para 2017, e 47% no mesmo período em Seattle.

Segundo Schaller, as políticas públicas podem contribuir para gerenciar o aumento no fluxo de veículos causados pelas TNC, administrando o tempo de sinais de trânsito e faixas de ônibus. Do contrário, a probabilidade é que o futuro da mobilidade, ainda que autônomo, espelhe a realidade atual: mais tráfego de veículos e menos sustentabilidade.

Deixe seu comentário: