Em processo de implantação desde o início do ano, a adesão ao eSocial já conta com o registro de 1 milhão de empregadores do país. Esse número foi atingido nesta terça-feira (21), informou a Receita Federal. A ferramenta unifica as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empreendedores em um banco de dados administrado pelo governo federal.

Deixe seu comentário: