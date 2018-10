Um milhão de turistas visitaram Bento Gonçalves só em 2018

De janeiro a setembro deste ano, Bento Gonçalves atraiu mais de 1 milhão de turistas. O levantamento foi realizado pelas associações de turismo, rede hoteleira e Centro de Atendimento ao Turista. A pesquisa tem 98% de precisão, possuindo dados dos empreendedores vinculados às rotas turísticas do município.

“Ficamos muito contentes em saber que todas estas pessoas passaram pela nossa cidade neste ano. Isso é resultado de um trabalho de divulgação de Bento como destino turístico e a captação de eventos como a Wine South America, Festa Nacional da Música, Avaliação Nacional de Vinhos entre outros”, destaca o prefeito da cidade, Guilherme Pasin.

O estudo apontou também o perfil do visitante: na maioria, casais sem filhos, moradores do Rio Grande do Sul e em busca de lazer. Vale dos Vinhedos e a região urbana da cidade foram as áreas mais visitadas.

