Um ministro do Supremo arquivou dois pedidos de Lula que apontavam a suspeição de Sérgio Moro

Pelas regras do plenário virtual: o relator é o primeiro a inserir o voto no sistema (no caso, Fachin votou contra o recurso de Lula); a partir daí, os outros ministros devem votar dentro do prazo; qualquer ministro pode pedir “destaque” e levar o tema à discussão presencial (desde que o pedido seja feito no prazo).

Suspensão de ação penal

No próximo dia 27 de agosto, a Segunda Turma vai analisar outro recurso do ex-presidente. Essa discussão, no entanto, será presencial.

Os ministros decidirão se suspendem a ação penal que apura suposto repasse de propina na aquisição de um terreno pela Odebrecht.

Os advogados argumentam que houve cerceamento de defesa, inclusive depois da saída de Moro e da atuação de outros magistrados, porque a Justiça impediu o acesso dos advogados ao acordo de leniência da Odebrecht.