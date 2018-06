Um ministro do Supremo suspendeu as ações contra a tabela do frete e convocou uma negociação entre o governo e os empresários

A suspensão dos processos evita entendimentos divergentes no Judiciário, uma vez que, segundo a AGU (Advocacia Geral da União), autora do pedido ao STF, há 53 ações sobre o tema em tramitação nas instâncias inferiores da Justiça pelo país. Pela decisão do ministro, ficam suspensos os processos individuais e coletivos que envolvam a eficácia da MP 832.

A decisão de Fux suspende o andamento dos processos, mas a medida provisória continua em vigência. Somente depois de uma audiência pública que convocou para a semana que vem é que o ministro se manifestará sobre a legalidade da medida e se mantém ou suspende a MP. Segundo Fux, a decisão de suspender os processos visa “prover uma solução jurídica uniforme e estável”.

Somente no Supremo, três ações contra a MP já foram apresentadas por três entidades – ATR Brasil, CNA (Confederação Nacional da Agricultura) e CNI (Confederação Nacional da Indústria). Nas ações, as entidades argumentam que a MP fere a iniciativa do livre mercado e é uma interferência indevida do Estado na atividade econômica e na iniciativa privada. Todas as ações estão sob relatoria de Fux – a da CNI, última a ser protocolada, ainda nem chegou ao gabinete do ministro.

Fux atendeu a pedido da Advocacia Geral da União, apresentado na noite desta quinta, no qual a advogada-geral Grace Mendonça afirmou que manter a medida até uma decisão final do STF é importante para “a estabilidade dos efeitos jurídicos” da MP.

Ela lembrou que o tabelamento foi uma iniciativa tomada para atender a reivindicação dos caminhoneiros e colocar fim à paralisação que “comprometeu a oferta de serviços públicos essenciais e causou graves prejuízos à sociedade brasileira”. Audiência pública

Fux determinou ainda a realização na próxima quarta-feira de uma audiência com representantes de governo, empresários, caminhoneiros e Procuradoria-Geral da República. Ele pretende ouvir os argumentos de todos antes de tomar uma decisão sobre as ações, que pedem a suspensão da eficácia da MP.