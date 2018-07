Um ministro e um vice-ministro do Paraguai morreram em queda de avião

O pequeno avião no qual viajava o ministro de Agricultura e Pecuária do Paraguai, Luis Gneiting, o vice-ministro de Pecuária, Vicente Ramírez, e outras duas pessoas foi localizado por helicópteros de resgate nas proximidades do aeroporto de Ayolas, de onde tinha saído na quarta-feira (25) à noite com destino à capital Assunção. Além do ministro de Agricultura e do vice-ministro de Pecuária do Paraguai, o técnico do ministério Luis Charotti e o piloto, Gerardo López, morreram.

Fontes da Dinac (Direção Nacional de Aviação Civil) confirmaram que a aeronave apresenta graves danos e estava em uma região pantanosa nos arredores do aeroporto de Ayolas, a cerca de 300 quilômetros de Assunção.

Desintegrado

“A aeronave está totalmente desintegrada e submersa em um espelho d’água”, disse o ministro da Secretaria de Emergência Nacional, Joaquín Roa. O resgate dos corpos “deve ser muito difícil porque o avião caiu em um lugar inóspito”, completou o subcomandante da polícia, Gustavo Baez.

A busca pelo avião desaparecido levou cerca de 14 horas desde o seu desaparecimento, pouco depois das 18h22min (19h22min em Brasília) até a localização na manhã desta quinta-feira (26).

Mãe do ministro morre horas depois do filho

Irene Dichtiar, mãe do ministro da agricultura, faleceu na madrugada desta quinta-feira (26). A informação é do prefeito da cidade de Carmen del Paraná, no Paraguai, Germán Gneiting, que também é irmão do ministro, em entrevista ao ABC Color. O avião em que Luis Gneiting, de 50 anos, viajava desapareceu minutos depois de decolar de Ayolas à Assunção. Ele tinha ido visitar a mãe depois de um ato oficial.

Desaparecimento

A aeronave “Beechcraft Baron 58” de pequeno porte, tinha decolado do aeroporto de Ayolas, PY, às 18h22min com destino a capital Assunção, mas desapareceu do radar, cerca de 15 minutos depois. A câmara de segurança do aeroporto ainda gravou os três primeiros minutos de voo. Equipes da Direção Nacional de Aeronáutica Civil procuravam a aeronave no trecho que ela deveria percorrer até a capital paraguaia.

Gneiting, um veterano político do Partido Colorado, foi designado em maio como ministro de Agricultura e Pecuária pelo presidente Horacio Cartes. Ele foi governador de Itapúa, uma das principais regiões produtoras de soja do Paraguai.

Avião retorna a Paris após suspeita de terrorismo

“A Air China recebeu uma mensagem suspeita de terrorismo. O voo CA876 retornou a Paris em segurança, com o avião e seus passageiros ilesos”, informou nesta quinta-feira (26) a companhia aérea em sua conta oficial na rede social Weibo.

Depois de retornar à capital francesa, a aeronave passou por avaliação especial para descartar uma ameaça terrorista. O aeroporto Charles de Gaulle confirmou o incidente, mas não forneceu detalhes. A Air China prometeu organizar a acomodação de todos os passageiros e, depois de garantir a segurança, o avião decolará para o aeroporto de destino.

