Um motorista avançou sobre skatistas e atropelou cinco em São Paulo

Ao menos cinco skatistas foram atropelados na Rua Augusta, na região central de São Paulo, na manhã deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um Ford Ecosport passou em alta velocidade pela rua e atropelou as pessoas durante um evento de skate por volta das 10h. As vítimas foram levadas a prontos-socorros da região e o motorista fugiu.

O skatista Gabriel Magalhães afirmou, em sua página no Facebook, que um dos feridos ficou com o punho machucado e outro com joelho quebrado. Segundo ele, o vidro de trás do carro também ficou quebrado.

De acordo com o presidente da associação skate day e organizador do evento, Dan Feitosa, três dos cinco feridos seguem hospitalizados. No dia 21 de junho, foi comemorado em todo o mundo, “O Dia Mundial do Skate”. Como a data caiu em dia útil, os skatistas brasileiros resolveram comemorar neste domingo.

Na página do evento Go Skate Day SP 2017 no Facebook, skatistas que estavam presentes relataram o atropelamento e começaram a promover um movimento para tentar localizar a placa do veículo que atropelou alguns deles.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirmou que “interditou vias na região da Consolação, área central da cidade, neste domingo para a realização do evento “Go Skate Day”. O bloqueio da Rua Augusta foi das 9h20 às 11h para a passagem dos skatistas. O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas.”

A Secretaria da Segurança Pública informou que no boletim de ocorrência há dois skatistas feridos: de 20 e 30 anos. Ainda segundo o boletim, uma das vítimas teve uma possível fratura na perna e foi socorrida ao Pronto-Socorro da Santa Casa e a outra foi levada ao Pronto-Socorro da Lapa e liberada após atendimento médico. Foi solicitado exame do Instituto Médico Legal para o skatista hospitalizado e o caso foi registrado no 78º Distrito Policial e encaminhado ao 4º Distrito Policial, onde ocorreram os fatos.

