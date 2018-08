Um motorista de 30 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão em São Gabriel

Um motorista morreu em um acidente de carro na madrugada deste sábado (04), na BR 290, em São Gabriel. Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta de 0h15min, um caminhão com placas de Porto Alegre que transitava no sentido Capital x interior e um Audi Q3 com placas de Belo Horizonte/MG, que seguia no sentido contrário, colidiram frontalmente.

Com o impacto, o automóvel saiu da pista e o caminhão ficou atravessado sobre a via, obstruindo parcialmente o trânsito. O condutor do Audi, um homem de 30 anos natural do Rio Grande do Norte, morreu no local.

O motorista do caminhão foi encaminhado ao hospital para realizar exames, mas não se feriu. Ele efetuou o teste do etilômetro, que não apontou ingestão de álcool. A pista permaneceu parcialmente bloqueada para a remoção dos veículos acidentados e a realização da perícia.