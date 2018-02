Um navio de cruzeiro internacional de luxo vai atracar no Porto do Rio Grande neste sábado

Atraca neste sábado pela manhã (17) o segundo navio de passageiros da temporada 2017/2018 do Porto do Rio Grande. O transatlântico Seven Seas Mariner compõe uma das frotas de cruzeiros mais luxuosas da empresa Regent – Seven Seas Cruises, sendo responsável pelo transporte de 652 passageiros dos mais diversos lugares do mundo, como Espanha, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Canadá, França, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. As informações são da SUPRG (Superintendência do Porto de Rio Grande).

A embarcação de 216 metros de comprimento saiu de Miami (EUA) no dia 5 de janeiro rumo ao Brasil, com destino final no Rio de Janeiro. Com programação para 50 noites e 51 dias de viagem, o transatlântico faz uma parada técnica em Rio Grande para executar tarefas aduaneiras de regularização dos passageiros na entrada ao país.

Agora, o cruzeiro segue rumo a Porto Belo, Santa Catarina. Os turistas que chegam a Rio Grande, na maioria norte-americanos, embarcaram em Buenos Aires (Argentina) em 13 de fevereiro.

Transatlântico

O transatlântico Seven Seas Mariner foi um dos primeiros navios a ter todos os quartos projetados com suítes e varandas. Além disso, possui diversos serviços de bordo como boutiques, salas de jogos e atividades diurnas e noturnas. Os turistas, ao desembarcarem, aproveitam para conhecer um pouco mais sobre a história e a arquitetura de Rio Grande. Entre os lugares visitados está o centro histórico, principal atrativo cultural municipal.

A embarcação, vinda de Punta Del Este, no Uruguai, faz no Porto do Rio Grande sua primeira parada no Brasil. Anualmente, a temporada de recepção de navios de passageiros acontece entre os meses de novembro e março, período no qual são recebidos embarcações de modalidade turística no Porto Novo.

