Um novo balanço confirmou 485 casos de toxoplasmose em Santa Maria

A Prefeitura de Santa Maria e o governo do Estado divulgaram, na sexta-feira (1º), novo boletim de investigação do surto de toxoplasmose no município. O documento, além de detalhar o número de casos, também apresenta dados preliminares referentes ao perfil epidemiológico da doença, com considerações a respeito da etnia e escolaridade dos pacientes com toxoplasmose, assim como informações referentes ao tratamento.

Até o momento, foram notificados à Vigilância em Saúde de Santa Maria 1.176 casos. Destes, 825 atendem à definição de suspeito e 351 ainda necessitam de classificação. Do total de casos suspeitos, 485 foram confirmados,185 foram descartados e 155 ainda permanecem em investigação. Dos confirmados, 41 são gestantes.

Com relação ao levantamento preliminar do perfil epidemiológico, os dados são baseados no estudo aprofundado de 79 casos. Assim, considerando este total, a maioria dos casos foi registrada em pessoas brancas (63 casos ao total), seguido de pessoas negras (oito ao todo).

Com relação à escolaridade, a maioria das pessoas com a doença (30,4% do total) tem Ensino Superior Completo. Já levando em conta os dados sobre atendimento médico, 72 pacientes procuraram atendimento médico devido aos sintomas. Dos 79 casos, apenas 19 necessitaram de internação hospital e um de internação em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Ainda, do total de casos em investigação aprofundada, 43 pacientes foram atendidos por médico oftalmologista.

Atendimento no feriadão

Buscando atender à demanda e garantir que a população não ficasse desassistida durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a Prefeitura de Santa Maria abriu as portas de Unidades de Saúde do município durante a sexta-feira (1º). Os locais ofereceram serviços de acolhimento, consultas, atendimento referente à toxoplasmose, além de vacinas contra a gripe.

Apesar do esforço do executivo, o movimento foi calmo nas unidades. Estiveram abertas a Policlínica Erasmo Crosseti, no Centro; a UBS Ruben Noal, no Bairro Tancredo Neves; e a UBS Wilson Paulo Noal, no Bairro Camobi. Nas três unidades, a principal procura da comunidade foi pela imunização contra a gripe. Até o início da tarde, cerca de 200 vacinas foram aplicadas entre os três locais. Com relação a atendimentos de toxoplasmose, também até o início da tarde, dois pacientes (um no Ruben Noal e um no Wilson Paulo Noal) procuraram as unidades com os sintomas da doença e foram encaminhados para a coleta de material para exames.

“Abrimos as Unidades de Saúde, em pontos diferentes do município, para garantir que a população não ficará desassistida. Estamos trabalhando com muito empenho em relação ao surto de toxoplasmose, para garantir que todos os usuários que venham a apresentar ou sintomas ou confirmem a doença tenham condições de receber atendimento”, destacou a secretária de Saúde do município, Liliane Mello Duarte.

