Um novo deslizamento e o risco de queda de uma grande pedra mantém interditado um trecho da ERS-122 na Serra Gaúcha

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) informou que, devido à instabilidade da encosta às margens do quilômetro 43 da rodovia estadual ERS-122, na Serra Gaúcha, o trecho permanece interditado neste domingo. Uma equipe técnica formada por engenheiros e um geólogo do órgão estadual avaliou que há possibilidade de queda de uma rocha de grande dimensão do alto do talude, com risco aos motoristas que trafegam pelo local.

Além disso, durante a madrugada da última sexta-feira um novo deslizamento foi registrado nesse mesmo trecho (que está localizado entre os municípios de Farroupilha e São Vendelino), contribuindo para reforçar o alerta por parte do Departamento. O diretor de Operação Rodoviária do Daer, Sandro Wagner, destaca:

“Temos que garantir a segurança das equipes, então vamos levar os equipamentos necessários para o local e trabalhar com calma e tranquilidade. Existe uma série de fissuras nessas rochas, além de vertentes de água, exigindo que tenhamos que tomar muito cuidado [na operação]”.

Expectativa

Enquanto o material não for removido, não há condições de segurança para a liberação do tráfego no local. A operação de retirada da rocha, no entanto, deverá ser realizada na parte superior da encosta, para que não haja riscos aos operários, assim como para evitar que a instabilidade do talude se agrave.

Por conta disso, não serão realizadas detonações nas pedras. Em vez disso, será empregado um martelete hidráulico para quebrá-las. O equipamento necessário à operação será transportado da Região Metropolitana e deve estar disponível a partir desta segunda-feira, uma semana após o início do problema. Também serão usados retroescavadeira e caminhões para a remoção das pedras.

O Daer salienta que as condições do trecho estão sendo monitoradas diariamente, com apoio do Comando Rodoviário da BM (Brigada Militar). Devido ao bloqueio na estrada RS-122, os condutores de veículos que precisarem fazer o deslocamento entre a Serra e a Região Metropolitana têm como rotas alternativas a BR-116 ou a RS-446, por Carlos Barbosa, por exemplo.

Farroupilha

Todas as obras de pavimentação realizadas pela prefeitura de Farroupilha também estão recebendo a sinalização de trânsito, importante para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Por isso, a equipe municipal responsável pelo serviço já realizou as melhorias na área urbana e nesta semana está trabalhando no interior.

Algumas das obras que estão recebendo o serviço foram finalizadas recentemente, através através do Programa de Asfaltamento Rural e Urbana, como Linha Jacinto, Rio Branco, Caravaggieto, Linha 80 e São Marcos. A “força-tarefa” para a pintura de faixas brancas e amarelas, marcações e símbolos tem por objetivo garantir a sinalização adequada de 75 quilômetros de vias públicas pela cidade serrana.

(Marcello Campos)