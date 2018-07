Um novo golpe no WhatsApp oferece duas passagens aéreas grátis: mais de 30 mil usuários já foram atingidos

O mais novo golpe envolvendo o WhatsApp — com a falsa oferta de duas passagens de avião gratuitas da Gol Linhas Aéreas Inteligentes — já atingiu 31 mil usuários, segundo a empresa de segurança eletrônica PSafe. Por meio do aplicativo de mensagens, os internautas são estimulados a responder a uma suposta pesquisa antes de acessar a promoção fraudulenta.

Segundo a empresa, por meio do aplicativo, o usuário recebe uma mensagem com um link indicando que a companhia aérea estaria fornecendo os bilhetes gratuitos. Ao clicar no endereço virtual, o interessado é redirecionado a uma página falsa, que chega a reproduzir a logomarca da Gol, a fim de ganhar a confiança.

Grau de satisfação com a companhia

Surge, então, uma suposta pesquisa que serviria para medir o grau de satisfação com a companhia aérea, com perguntas como: “Você já viajou esse ano?” e “Você está satisfeito com os serviços da Gol?”. Ao concluir o questionário, o usuário é induzido a compartilhar a mensagem com 30 contatos ou grupos do WhatsApp.

O golpe chega ao requinte de apresentar um contador informando o número de passagens que ainda estariam disponíveis. Assim, o internauta se sente estimulado a responder logo às perguntas. De acordo com os golpistas, somente após o compartilhamento o usuário poderá resgatar as passagens aéreas. A promessa é que os bilhetes eletrônicos serão enviados por e-mail em até dois dias. Ao fim do processo, há até uma falsa seção de comentários de pessoas que teriam se beneficiado da promoção.

O problema deste tipo de golpe é que, ao clicar no conteúdo e preencher as etapas sugeridas, os usuários acabam instalando extensões ou aplicativos maliciosos em seu smartphones, que podem roubar informações sigilosas.

Cuidados a tomar

Desconfie sempre de alguma mensagem que prometa prêmios ou quantias em dinheiro. Confira o site oficial da empresa citada no texto para saber se realmente há alguma promoção em andamento. Tenha sempre um antivírus instalado em seu aparelho. Preste muita atenção ao texto. É comum mensagens falsas conterem erros de português e problemas de acentuação e/ou pontuação.

Posição da Gol

A Gol Linhas Aéreas informou que a fonte original e confiável das informações da empresa é seu site www.voegol.com.br. A companhia orientou as pessoas a não clicarem em mensagens de origem duvidosa, fora do padrão, com erros de ortografia, ofertas de prêmios em milhas e, principalmente, pedindo a confirmação de dados cadastrais.

A empresa reiterou que preza pela segurança da informação em todos os seus canais de relacionamento e acrescentou que, em caso de dúvidas, o ideal é procurar a central de atendimento pelo número 0300-115-2121.

