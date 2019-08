Um novo procedimento médico é capaz de atrasar a menopausa em até 20 anos

Com um novo procedimento, as mulheres podem atrasar a menopausa em até 20 anos. Segundo médicos, a operação deve beneficiar milhões de mulheres que tiveram sérios problemas de saúde causados pela menopausa, incluindo problemas cardíacos e a osteoporose.

Os especialistas também acreditam que o procedimento pode ajudar a melhorar a vida de milhões de mulheres que tentam diariamente retardar os sintomas mais comuns da menopausa, que vão desde problemas de memória até a redução do desejo sexual.

O procedimento — que custa entre £7,000 e £11,000, isto é, entre R$ 33 mil e R$ 52 mil — está sendo oferecido para mulheres de até 40 anos por meio da ProFam (Protecting Fertility and Menopause), uma empresa fundada por quatro especialistas de renome mundial em medicina reprodutiva.

Entre eles, está Simons Fishel, presidente do UK Care Fertility Group, que afirmou ao jornal britânico “The Guardian” que o procedimento pode trazer benefícios significativos para as mulheres que desejam retardar a menopauda por qualquer motivo que seja.

Como funciona a operação

O procedimento dura em média 30 minutos e envolve a retirada de um pequeno pedaço do tecido ovariano, que será congelado para ser preservado. Quando a mulher entra na menopausa, esse tecido é devolvido para o corpo. Se o procedimento der certo, esse tecido ovariano irá restaurar os hormônios sexuais em declínio da mulher e atrasará a menopausa.

No entanto, segundo Fishel, o tempo de atraso da menopausa depende da idade do tecido que foi retirado e de quando ele será colocado de volta no corpo da mulher.

De acordo com o especialista, o tecido retirado de uma pessoa de 25 anos poderia adiar a menopausa em 20 anos, enquanto um tecido retirado do corpo de uma mulher de 40, por exemplo, atrasaria o início da menopausa por apenas cinco anos.

Fishel ainda acrescenta que, mesmo com os benefícios, esse procedimento de reposição hormonal pode não ser indicado para todas as mulheres. É preciso, portanto, analisar caso a caso.

Alimentos

A menopausa, que é o fim da fase reprodutiva da mulher, pode ser acompanhada de sintomas bastante característicos e, muitas vezes, desagradáveis: o chamado climatério. A chegada deixa a mulher desconfortável, causando uma série de efeitos.

Fogachos (calorões e rubor facial), insônia, depressão, dificuldade de controlar o peso, ressecamento das partes íntimas e perda de libido são alguns desses incômodos sinais que acabam levando mulheres, majoritariamente numa faixa etária entre os 45 e 55 anos, ao consultório médico.

O que nem todas sabem é que dá para aliviar estes sintomas fazendo mudanças simples na alimentação. Segundo a nutricionista e especialista em nutrição sexual, Leticia Matrak, um cardápio variado, que inclua peixes, castanhas, verduras, entre outros alimentos naturais, podem reduzir os sintomas do climatério, principalmente no que diz respeito à recuperação da energia e da disposição sexual.

“Uma das primeiras coisas que indico e que serve de dica para todas as mulheres que estão na menopausa é evitar o consumo de produtos muito industrializados e diminuir a ingestão de carboidratos refinados e doces”, explica a especialista.

A nutricionista indica: peixes como o salmão e a sardinha (ricos em ômega-3), leite, ovos, carnes magras (ricos em proteínas), folhas verdes escuras e laticínios (ricos em cálcio).

Outra importante aliada é a soja. Segundo Letícia, “esse grão tem uma substância parecida com o estrogênio, hormônio perdido com a menopausa. Pode ser consumida in natura ou nas suas versões em pó, leite, iogurte ou tofu”.

Além disso, ela indicou também as castanhas e sementes, como a chia e a linhaça, que contribuem para a melhora da lubrificação vaginal. “Por fim destaco o grão de bico, que é rico em proteínas e em triptofano, um aminoácido que ajuda na produção de serotonina, aquela substância responsável pela sensação de felicidade, satisfação e bem-estar, o que ajuda não só na menopausa, mas em qualquer fase da vida!”, finaliza a nutricionista.

