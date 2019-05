Um novo serviço no Rio Grande do Sul permite solicitar pela internet a impressão da segunda via da carteira de identidade

Nesta semana, o IGP (Instituto-Geral de Perícias) passou a disponibilizar à população gaúcha um novo serviço: a “Carteira de Identidade Expressa On-Line”. O cidadão pode solicitar uma segunda via de seu RG a partir de qualquer lugar em esteja, sem a necessidade de deslocamento até um posto de identificação para apresentar documentos e coletar imagens.

A reimpressão do último documento tem as mesmas informações (foto, assinatura, impressão digital e dados pessoais) do anterior. Quem emitiu a segunda via da carteira no novo modelo e precisar de uma nova poderá solicitar o serviço sem sair de casa, por meio do site www.igp.rs.gov.br, página “Serviços”.

De acordo com o diretor do Departamento de Identificação do órgão, Guilherme Lopes, o objetivo é facilitar a vida dos usuários: “Hoje, o público pede modernidade no acesso aos serviços e menos tempo no atendimento.” Por ano, são emitidas cerca de 440 mil segundas vias da carteira de identidade.

Tecnologia

O sistema foi desenvolvido pelos próprios servidores do Instituto. Na avaliação do Chefe de Tecnologia da Informação do IGP, André Assis, a novidade inaugura uma nova etapa na prestação de serviços na área. “A confecção da carteira só era possível na presença de um funcionário do IGP. Agora, o cidadão fará o seu próprio atendimento. A tendência é de que o autoatendimento seja expandido para outros serviços.

Regras

– Para pedir a “Carteira de Identidade Expressa On-line”, é preciso ter 18 anos de idade completos na data de expedição do último documento emitido pelo solicitante no Rio Grande do Sul. E o RG deve ter sido expedido desde 28 de fevereiro deste ano;

– Apenas portadores de 2ª via da Carteira de Identidade no RS podem pedir a Carteira de Identidade Expressa On-line. Portadores de 1ª via não podem encaminhá-la;

– Os dados pessoais do solicitante não podem ter sofrido alterações desde a data de expedição da última Carteira de Identidade;

– A Carteira de Identidade Expressa On-line será entregue somente ao seu titular, mediante validação biométrica. Inicialmente, a entrega acontecerá somente na sede do Departamento de Identificação (Avenida da Azenha, 255, em Porto Alegre);

– O prazo de entrega da Carteira de Identidade Expressa On-line é de um dia útil a partir do pagamento da taxa de expedição (Verifique calendário de feriados da Capital);

– A taxa de expedição é de R$ 88,95 e só pode ser paga a partir do “doc” gerado ao final do processo de solicitação da “Carteira de Identidade Expressa On-line”.

(Marcello Campos)

