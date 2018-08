Um novo terremoto atingiu o norte da Venezuela e foi sentido no Brasil

Um novo tremor de magnitude 5,7 na Escala Richter foi registrado nesta quarta-feira (22) por volta das 9h48 na região de Yaguaraparo, no estado de Sucre, na Venezuela. Foi a mesma área em que houve ontem um terremoto de 6,9, segundo a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis).

Porém, horas antes, a Funvisis não informou a possibilidade de novas réplicas de tremores de terra na Venezuela.

Segundo informações da fundação, o epicentro do tremor foi registrado a 9 km a noroeste de Yaguaraparo e a profundidade do movimento foi de 22,9 quilômetros.

Na rede social Twitter, o ministro de Interior, Néstor Reverol, informou que houve uma réplica de magnitude 4,1 no sul do estado Sucre com profundidade de 59,3 quilômetros.

Segundo ele, os prejuízos estão sendo avaliados.

“Estamos realizando a avaliação dos prejuízos nos estados onde o abalo foi sentido. Até o momento, não foram reportados danos ou fatos a lamentar. O Sistema de Gestão de Risco está ativo e implantado”, afirmou o ministro.

Terça-feira

Na terça, no final da tarde, um terremoto de magnitude 6,9 na Escala Richter provocou danos em algumas construções de Caracas e cidades próximas. Também foram sentidos tremores em Boa Vista, Pacaraima e Manaus, no Brasil. Na costa foi registrado 7,3 de magnitude.

De acordo com especialistas ouvidos pela agência Reuters, a grande profundidade do tremor diminuiu sua força e provavelmente evitou uma grande destruição. Para comparação, o terremoto de 2010 no Haiti teve uma magnitude 7,0, mas deixou centenas de milhares de mortos.

O governador do estado venezuelano de Sucre, o mais próximo do epicentro, afirmou que apesar dos prédios terem balançado, não há mortos ou registros de desabamentos.

A agência Associated Press disse que uma escada rolante caiu em um shopping de Cumaná, capital de Sucre, e que algumas pessoas ficaram feridas, mas ainda não há informações oficiais sobre o caso.

A Reuters disse que a PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo, também não registrou problemas em suas instalações. Um aviso de tsunami chegou a ser emitido, mas já foi cancelado.

No momento do tremor, o presidente da Assembleia Constituinte e aliado do ditador Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, estava fazendo um discurso em Caracas ao fim de uma manifestação de apoio ao governo.

O evento estava sendo transmitido pela TV, que mostrou o momento que manifestantes começaram a gritar “terremoto”, ao que o político respondeu que o tremor era “é a revolução bolivariana falando com o mundo”.

Diversos moradores deixaram os prédios e foram para as ruas da capital, apesar de não haver registro de desabamentos na cidade.

As redes sociais foram inundadas por mensagens de alarme, especialmente de habitantes da região de Caracas, pouco habituada a este tipo de fenômeno. Na zona da capital vivem cerca de quatro milhões de pessoas.

Houve dois terremotos fortes na história da Venezuela. O primeiro, em Caracas em 1967, atingiu magnitude 6,7, na escala Richter, e causou 200 mortes. O outro, em 1997, com 7,0 graus, se deu em Cariaco, também no estado Sucre, com 73 mortos.

Manaus

Vários prédios de Manaus foram esvaziados após um tremor de terra no fim da tarde de terça-feira (21). O tremor é reflexo do terremoto de magnitude 7,3, que atingiu a costa norte da Venezuela.

Na capital amazonense, foram registradas evacuações em prédios comerciais e residenciais nas Zonas Sul, Oeste e Centro-Sul.

Deixe seu comentário: