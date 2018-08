Um novo vazamento da Samsung antecipou detalhes do Galaxy Note 9

A Samsung vazou imagens que mostram detalhes do seu celular Galaxy Note 9 que será lançado mundialmente na próxima semana. Em um vídeo publicado no YouTube – e logo depois excluído –, a empresa mostrou mudanças no design e no armazenamento do dispositivo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias Reuters.

O vídeo foi visto pela imprensa especializada depois que a Samsung da Nova Zelândia enviou um vídeo de introdução do novo Galaxy Note em que apresentava o design e alguns detalhes sobre os componentes internos do aparelho. As imagens foram removidas, mas não tão rápido ao ponto de evitar que cópias fossem feitas e republicadas no YouTube.

Se as imagens do vazamento estiverem certas, o Galaxy Note 9 terá uma caneta amarela e virá nas versões azul, preto, marrom e roxo. O vídeo também mostra que o novo Galaxy Note terá 512 GB de armazenamento com entrada para cartão microSD de até 512 GB. O que indica que o Galaxy Note 9 terá até 1 terabyte de armazenamento total.

A Samsung não confirmou as informações. E manteve o lançamento oficial do produto para próxima quinta-feira, 9, em Nova York.

Reincidente

Vazamento de informações de novos produtos antes do lançamento oficial tem sido uma questão paras a Samsung. Há apenas uma semana, a fabricante divulgou seu novo Galaxy Watch em seu site, dias antes de mostra-lo oficialmente.

Embora parecesse acidental, isso acontece com muita mais frequência que o imaginado. Em fevereiro, todo o vídeo de lançamento do Samsung Galaxy S9 vazou um dia antes do evento de lançamentos, mostrando todos os novos recursos do smartphone antes da apresentação oficial.

Lucro

A Samsung Electronics publicou na terça-feira (31) o crescimento mais lento de lucro trimestral em mais de um ano, pressionada por vendas abaixo da meta do aparelho Galaxy S9 e ampliação da concorrência.

A companhia afirmou que o lucro operacional da divisão de dispositivos móveis teve a taxa de queda mais acentuada desde o primeiro trimestre do ano passado, diante de competição com fabricantes chineses de celulares.

A gigante sul-coreana deu aos investidores poucos motivos para esperarem uma rápida recuperação nos negócios com dispositivos móveis, mencionando intensa competição no segundo semestre e preocupações de que seus modelos mais caros não têm inovação suficiente para impulsionar as vendas.

A divisão de aparelhos móveis teve queda de 34% no lucro operacional do segundo trimestre, para 2,7 trilhões de wons (2,4 bilhões de dólares). A divisão é responsável por cerca de 40% da receita do grupo.

A Samsung, que também produz chips, afirmou que o lucro operacional do trimestre passado subiu 5,7%, para 14,9 trilhões de wons (13,3 bilhões de dólares) ante estimativa da empresa de 14,8 trilhões de wons. A receita de abril a junho caiu 4%, a 58,5 trilhões de wons.

