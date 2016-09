Um oficial de Justiça foi recebido a tiros após errar o endereço da casa onde deveria entregar uma intimação do juiz

Um oficial de Justiça foi recebido a tiros após errar o endereço da casa onde deveria entregar um mandado de citação no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, o dono da casa é empresário e portava uma pistola 380, sem registro. Ele disse que suspeitava de um assalto.

Suspeita de assalto.

Oficial de Justiça teria tocado o interfone, se identificado e perguntado se o destinatário do mandado – referente a uma ação de dívida –estava no local. A mulher que o atendeu avisou-o que não havia ninguém com aquele nome no local, e o profissional pediu então que ela fosse ao portão com um documento de identificação. Ela se recusou, e o oficial voltou a tocar o interfone algumas vezes. Depois, bateu no portão e foi surpreendido com o tiro. A perícia apontou que a bala atingiu o chão, perto da porta da casa.

Prisão.

Ninguém se feriu. O empresário confessou em depoimento que comprou a arma com a intenção de se defender, depois de ter sido assaltado há dez meses. Durante o roubo, o homem foi baleado cinco vezes. Ele ficou paraplégico. O empresário tem 32 anos e disse ter suspeitado que o oficial de Justiça fosse um criminoso. A arma, que ficava escondida atrás da caixa d’água, e a munição que ele portava. foram apreendidas. O homem foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio e por porte ilegal de arma.

