Um ônibus pegou fogo na Zona Sul de Porto Alegre

Um ônibus pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (12), no sentido Centro-bairro da avenida Juca Batista, entre a Eduardo Prado e a avenida da Serraria, na Zona Sul de Porto Alegre, de acordo com informações da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

O fogo no coletivo da linha R10 – Restinga Nova-Cavalhada começou por volta das 10h40min. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Houve bloqueio no trânsito e congestionamento na região. O tráfego foi liberado em torno das 11h30min. As causas das chamas serão investigadas.

