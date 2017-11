Um ônibus sem motorista bateu em Las Vegas no primeiro dia de testes

Um micro-ônibus com tecnologia autoguiada – sem motorista, dirigido por um computador – se envolveu em uma batida logo no dia de sua estreia, na quarta-feira (8), em Las Vegas (EUA). As informações são da BBC.

O veículo foi atingido por um caminhão, que seguia em baixa velocidade, em uma rua de Las Vegas. Ninguém se feriu. A culpa pelo acidente foi atribuída ao motorista do caminhão – que acabou multado pela polícia.

O ônibus era o primeiro do tipo a transitar por vias públicas dos Estados Unidos.

A colisão ocorreu um dia depois de a Waymo – unidade de carros autoguiados da Alphabet (dona da Google) – ter anunciado que está colocando uma frota de táxis totalmente autônomos na cidade de Phoenix, no Arizona (EUA).

O ônibus autoguiado em Las Vegas havia sido desenhado para transportar passageiros na mais famosa rua da cidade, a “Strip”, onde ficam os principais hotéis e cassinos.

O veículo usa um sistema desenvolvido pela Navya, empresa francesa que também está testando a tecnologia autoguiada em Londres. O micro-ônibus tem capacidade máxima para 15 passageiros e não ultrapassa 45 quilômetros por hora, apesar de, normalmente, seguir a uma velocidade média de 25 quilômetros por hora.

Falha humana

Um porta-voz da cidade de Las Vegas afirmou à BBC que a batida foi leve, e que o ônibus iria voltar a rodar nesta quinta-feira (9), depois de passar por uma inspeção de rotina.

“Um caminhão de entregas estava saindo de uma viela”, informou Jace Radke, do serviço de informações da cidade. “O ônibus fez o que deveria fazer e parou. Infelizmente o elemento humano, o motorista do caminhão, não parou.”

Veículos autoguiados já haviam se envolvido em acidentes anteriormente e, como agora, a maioria dos incidentes reportados foram atribuídos ao “elemento humano”.

No Arizona, um veículo do tipo, que estava sendo testado pelo Uber, acabou batendo em outro carro, depois que o motorista não cedeu passagem.

Em 2016, um homem morreu em um acidente envolvendo um Tesla Model S com funções autônomas. A investigação do caso indicou que falhas do computador podem ter provocado o acidente. A Tesla foi instruída para expor de forma mais clara as limitações de sua tecnologia aos motoristas.

Tecnologia

Especialistas, no entanto, dizem que, apesar desses incidentes, o uso da tecnologia autoguiada tem mostrado que é capaz de tornar as ruas mais seguras.

Um estudo da Rand Corporation, organização de pesquisa sem fins lucrativos, publicado nesta semana, defende que a tecnologia chegue logo ao mercado, apesar das imperfeições.

“Ficar esperando por veículos extremamente autônomos que sejam muito mais seguros que motoristas humanos nos faz perder oportunidades de salvar vidas”, afirmou o relatório. “É a própria definição de que o ótimo é inimigo do bom.”

Carros sem motorista, de acordo com relatórios do órgão de trânsito do Estado da Califórnia, estão melhorando significativamente. De 2015 para 2016, a média de intervenções humanas nos testes feitos em vias públicas diminuiu 66%.

O Google, por exemplo, revelou sua primeira versão da tecnologia para veículos autoguiados há sete anos e, desde então, investiu mais de US$ 1 bilhão em suas pesquisas.

Empresas como General Motors, Audi, BMW e Uber também têm realizado testes para, assim como o Google, colocar no mercado veículos que não precisem de motorista ao volante.

