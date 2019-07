Um par de tênis da Nike é vendido a 437 mil dólares e quebra recorde mundial

Um dos primeiros pares de tênis produzidos pela empresa americana Nike foi vendido na terça-feira (23) por 437.500 dólares – o equivalente a R$ 1,6 milhão – durante leilão organizada por Sotheby’s, um recorde mundial para um par de sapatos esportivos.

O chamado “Moon Shoe” foi criado para os atletas americanos dos Jogos Olímpicos de 1972. O preço do par vendido na terça-feira, o único que nunca foi usado entre os 12 exemplares conhecidos, era estimado entre 110.000 e 160.000 dólares. O preço inicial era de US$ 80.000.

Os tênis de corrida foram projetados pelo co-fundador da Nike, Bill Bowerman, para os Jogos Olímpicos de 1972. O recorde anterior tinha sido estabelecido em 2017 por um par de Converse Fastbreak usado pelo astro do basquete americano Michael Jordan durante a final olímpica de 1984 em Los Angeles. Foi vendido em 190.373 dólares em um leilão organizado pela SCP Auction.

O comprador do “Moon Shoe” é Miles Nadal, um empresário canadense de 61 anos que planeja exibir sua aquisição em seu museu privado em Toronto, o Dare to Dream Automobile Museum, segundo um comunicado publicado na terça-feira por Sotheby’s.

O “Moon Shoe” era originalmente parte de um pacote de 100 pares oferecido em linha pela Sotheby’s em associação com o site Stadium Goods, mas Nadal adquiriu os outros 99 na semana passada por 850.000 dólares, um recorde para a coleção de tênis.

Bob Esponja

O primeiro episódio de Bob Esponja foi ao ar no dia 1º de maio de 1999. Ou seja, em 2019, o desenho sobre a esponja que mora em um abacaxi completa 20 anos. Para comemorar, a Nike, em parceria com o jogador de basquete Kyrie Irving, anunciaram uma linha de tênis do desenho animado. Ao todo, foram cinco calçados inspirados na turma da Fenda do Biquíni. Há tênis para fãs de: Bob Esponja, Patrick Estrela, Sandy Bochechas, Lula Molusco e Seu Sirigueijo.

A coleção do Bob Esponja chegará às lojas gringas da Nike e ao e-commerce no dia 10 de agosto. Os calçados – que serão vendidos em tamanhos infantis e adultos – custarão US$ 130 (aproximadamente R$ 486). Infelizmente, ainda não há data de lançamento no Brasil.

Série

A série sobre uma esponja amarela que tem como melhores amigos uma estrela-do-mar e um esquilo estreou – em caráter experimental – na Nickelodeon em maio de 1999. Dois meses depois, a emissora encomendou uma temporada inteira. Até hoje, foram exibidos mais de 250 episódios do seriado, que encanta crianças e adultos. Foram 12 temporadas, sendo a última exibida em novembro de 2018.

Bob Esponja já teve nove indicações ao Emmy Awards, premiação mais importante da televisão norte-americana. Apesar de não ter levado nenhuma estatueta, a animação já foi dublada ou legendada para mais de 60 línguas e o filme do seriado, lançado em 2004, faturou mais de US$ 140 milhões ao redor do mundo.

