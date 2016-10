Um paraquedista conseguiu recuperar o tênis que ele mesmo perdeu durante um salto em pleno ar

Um paraquedista conseguiu o incrível feito de recuperar o tênis que ele próprio perdeu durante um salto no Texas (EUA). O sapato foi perdido durante uma tentativa frustada de realizar um truque chamado “The Mr. Bill”.

A manobra envolve dois paraquedistas, que devem pular do avião ao mesmo tempo, um segurando no outro. Se tudo for de acordo com o plano, o primeiro irá soltar seu paraquedas e os dois irão utilizar o mesmo equipamento até o segundo se soltar e usar o dele. A força de puxar o paraquedas costumar atrapalha o segundo paraquedista e causar alguns acidentes.

Assista ao vídeo:

Comentários