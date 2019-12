Acontece Um pedacinho de Paris em Porto Alegre com Liz Pâtisserie Française

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Ambiente aconchegante completa um ano nesta quinta-feira Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação

Um pedacinho de Paris na Capital dos gaúchos. Em um espaço onde o atendimento é tão importante, quanto a comida. Essa é a proposta do Liz Pâtisserie Française, na Barão de Santo Ângelo 489, em Porto Alegre. O local completa um ano de atividades, nesta quinta-feira (05), com uma festa, trazendo como atração o show da Petit Poá, tocando clássicos e novidades da música francesa.

À frente da pâtisserie, a chef Liz Dahan. Francesa, nascida em Paris, ela chegou no Brasil em 2013. Doutora em biologia, após trabalhar como pesquisadora, Liz resolveu seguir sua paixão, a confeitaria. Depois de formar-se em gastronomia, decidiu desenvolver seu próprio conceito, combinando receitas e técnicas francesas com os sabores brasileiros.

Na Liz Pâtisserie Française o público encontra combinações suaves, delicadas e saborosas, com toque moderno. “Elaboramos nossas receitas respeitando a natureza e o equilíbrio dos sabores. Por isso, as coleções são sazonais e sujeitas à modificações”, explica Liz. Todos os produtos da Pâtisserie são feitos, a partir de ingredientes naturais ou orgânicos. E a dedicação na cozinha segue um alto padrão, mas sem deixar de transmitir emoções e paixão pelo que se faz.

Combinações saborosas em acolhedor ambiente

No coração do Moinhos de Vento, o ambiente remete à hospitalidade. Os clientes se sentem acolhidos, como se estivessem em casa, podendo aproveitar as refeições relaxados. Para o mês de dezembro, a Liz Pâtisserie Française está oportunizando cestas, caixas e presentes. Destaque para a árvore de natal de macarons e outras delícias, atendendo tanto clientes finais como corporativos.

Serviço:

O que: Aniversário de Um Ano da Liz Pâtisserie Française.

Quando: 05 de dezembro, quinta-feira, das 17h às 21horas. O show com a Petit Poá será realizado das 17h30min às 19horas, em evento para convidados.

Mais informações sobre a Liz Pâtisserie Française | Rua Barão de Santo Ângelo, 489 – Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

