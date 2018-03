Um pedido de vista no Supremo poderá impedir por mais tempo a prisão de Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma chance a mais de evitar a sua prisão pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). Basta que algum ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) peça vista no novo julgamento marcado para o dia 4 de abril. Se isso acontecer, o habeas corpus temporário concedido ao líder petista na quinta-feira poderá ser mantido até que o caso seja retomado e finalizado dentro da Corte.

Esse caminho seria uma forma de pressionar a ministra Cármem Lúcia, presidente da Casa, a pautar em definitivo o tema das prisões após sentença em segunda instância. Ou seja: o pedido de vista teria a justificativa de que isso deveria vir primeiro e o caso de Lula depois.

Desgaste

“O desgaste para o STF seria enorme, por ser um caso de repercussão nacional e por se tratar de um habeas corpus. Por isso, no meio jurídico, a avaliação é de que a hipótese de acontecer é baixa. Mas a brecha existe”, ressaltou a jornalista Míriam Leitão em seu blogo do site do jornal “O Globo”.

Mesmo em liberdade, Lula poderia ser impedido de concorrer à Presidência da República, porque a condenação em segunda instância o tornaria inelegível pela Lei da Ficha Limpa. “Mas ele teria muito mais influência para transferir votos a outro candidato do PT porque participaria ativamente da campanha”, prevê Míriam.

