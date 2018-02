Um pedófilo preso em Santa Catarina fez mais de 50 vítimas

Um suposto pedófilo preso em Chapecó (SC) no dia 20 de fevereiro fez mais de 50 vítimas, calcula a Polícia Civil de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, responsável pelas investigações. As informações são do portal de notícias G1.

De acordo com o delegado Nilmar Manfrin, a perícia feita por agentes do Núcleo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal nos computadores apreendidos durante a Operação Anjo da Guarda indica que, das 52 crianças e adolescentes com quem o suspeito, de 22 anos, conversou pela internet, 40 enviaram vídeos a ele.

“Agora precisamos identificar estas vítimas, ouvir estas vítimas e apreender os dispositivos eletrônicos delas já que contra cada uma houve um tipo de crime específico”, comentou o delegado.

Manfrin explicou ainda que mesmo as vítimas não tendo encaminhado os vídeos, as conversas já caracterizam crime por ter exigido que fossem feitos e enviados a ele.

A análise dos conteúdos encontrados no computador revelam vítimas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Ainda segundo a polícia, elas eram atraídas nas redes sociais por perfis falsos com nomes de mulheres: “Mariana Matos”, “Maria Isabela”, “Inês Souto” e “Mariana Castro”.

O inquérito policial deve ser concluído na tarde desta terça-feira (27) e o delegado adiantou que o suspeito será indiciado por tentativa e estupro de vulnerável, tortura, por coagir e recrutar crianças a se exibirem e por armazenar vídeos pornográficos com crianças e adolescentes.

O caso passou a ser investigado no dia 31 de janeiro, quando a mãe de um menino de 11 anos denunciou que o filho havia sido ameaçado e obrigado a fazer vídeos com cenas de sexo, incluindo o irmão de cinco anos. A família é de Pato Branco.

Deixe seu comentário: