Um peixe “caiu do céu” e deixou moradores de uma cidade americana sem luz

Os moradores de Seattle (EUA) ficaram sem luz depois que um peixe “caiu do céu” bem na rede elétrica. O peixe deve ter caído do bico ou das garras de uma águia. Esse tipo de animal costuma caçar no rio Duwamish, próximo da região que ficou sem energia. O peixe, encontrado eletrocutado no chão, foi identificado como um salmão.

De acordo com Seattle City Light, que opera o sistema elétrico da cidade, pássaros e guaxinins já causaram apagões dezenas de vezes. Mas esta foi a primeira vez que um peixe provocou o corte de energia. A luz voltou após duas horas e meia.

