Um pica-pau furou uma caixa de fibra ótica e deixou uma cidade do interior do Acre quase 5 horas sem internet e telefonia

Um fato inusitado deixou a segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, cerca de 5 horas sem internet e telefonia na terça-feira (19). A Oi confirmou que a interrupção foi causada pela ação de um pica-pau, que perfurou com o bico uma caixa que protege os fios de fibra ótica.

Equipes das empresas de telefonia, também da Oi, foram acionadas imediatamente e os serviços foram restabelecidos ainda na terça.

A equipe da Rede Amazônia em Cruzeiro do Sul informou que a interrupção se deu às 13h, normalizando às 16h40. Já e empresa rebate e diz que recebeu a demanda às 14h30 e que os serviços foram restabelecidos às 16h20.

Estudo mostra velocidade de internet

A velocidade da internet 4G no Brasil estagnou nos últimos seis meses. Nenhuma operadora de telecomunicações conseguiu tornar a conexão mais rápida, de acordo com um estudo feito pela OpenSignal, criadora do velocímetro de mesmo nome. Claro, Oi, TIM e Vivo ficaram mais lentas na troca de dados de quarta geração. O levantamento considera quase 6,5 bilhões de testes realizados por usuários entre março e maio deste ano.

Apesar do fraco desempenho geral, a Claro aparece como operadora mais veloz do mercado brasileiro. A operadora de origem mexicana alcançou velocidade média de download de 28,18 Mb/s (Mega) no 4G e de 4,57 Mb/s no serviço de terceira geração. O envio de arquivos também é mais rápido na rede 4G da Claro, com velocidade de 9,28 Mb/s.

Em ambos os testes, a Oi aparece na lanterna, com as conexões mais lentas. A empresa não aproveita as vantagens únicas da frequência de 700 MHz para ampliar com certa facilidade a disponibilidade de 4G. Os 700 MHz não significam apenas acessos melhores, mas também mais cobertura de quarta geração. A operadora é a única entre as grandes do País sem nenhuma iniciativa nesta frequência, anteriormente ocupada pelo sinal analógico de TV.

O relatório da OpenSignal indica os vencedores em uma série de categorias. A Claro sai na frente na maioria delas: velocidade do download no 4G; velocidade do download no 3G; velocidade média geral; velocidade do upload no 4G; e latência no 4G.

A Nextel é campeã de latência no 3G e a TIM ganha na disponibilidade de rede 4G, conforme a organização antecipou em maio. A companhia de origem italiana sai na frente com cobertura 4G em 74,4% dos testes contra 67,3% da Vivo, a segunda colocada.

O estudo também detalha a situação de regiões metropolitanas. A Claro também leva a melhor quando o assunto é download via 4G em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro (nesta última, a operadora ultrapassou a Vivo, apontada como a melhor opção no levantamento concluído em novembro de 2017).

As capitais começaram a receber o sinal em 700 MHz nos últimos meses, o que significa que em breve a frequência pode trazer um impacto maior tanto nas medições regionais quanto nas nacionais.

