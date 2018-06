Um piloto russo desaparecido há três décadas foi encontrado vivo no Afeganistão

Um piloto soviético cujo avião foi derrubado durante a intervenção das tropas da ex-URSS no Afeganistão foi encontrado vivo e quer voltar a seu país natal, informou um general russo na sexta-feira (02).

“Um piloto russo, cuja aeronave foi derrubada na década de 1980 sobre o Afeganistão, acaba de ser encontrado. Ele está vivo. É incrível”, afirmou o chefe da União de Paraquedistas russos, o general Valeri Vostrotin, citado pela agência de notícias Ria Novosti.

O avião foi abatido em 1987. Ele deve ter provavelmente pelo menos 60 anos. Talvez esteja no Paquistão, já que todos os campos de prisioneiros soviéticos estavam lá”, disse outra fonte à agência, pedindo anonimato.

Quando as tropas soviéticas deixaram o Afeganistão em 1989, cerca de 300 soldados do Exército Vermelho foram considerados desaparecidos. Desde então, cerca de 30 reapareceram, graças aos esforços de suas famílias e do comitê de ex-combatentes soviéticos para encontrá-los. A maioria retornou a seus países de origem.

O piloto, cujo nome não foi revelado, “quer voltar ao seu país natal”, destacou o vice-diretor de uma organização de ex-combatentes, Viatsheslav Kalinin, citado por Ria Novosti. Segundo ele, estão ocorrendo negociações com diplomatas afegãos para confirmar sua identidade e organizar seu retorno.

“É surpreendente que ele ainda esteja vivo depois que seu avião foi abatido por mujahedeens”, disse Kalinin. Kakimov, gravemente ferido em 1980, foi salvo por civis afegãos e permaneceu no país onde mudou seu nome, segundo o jornal russo Argumenty i Fakty.

