Um policial à paisana matou um criminoso durante um assalto a um casal em Porto Alegre

Um policial militar à paisana matou um criminoso que tentou assaltar um casal na rua Silva Jardim, no bairro Mont’Serrat, em Porto Alegre, na noite de terça-feira (24). As vítimas, que estavam em um Honda HRV, foram abordadas por bandidos perto da Pedro Ivo.

Os ladrões estavam em um carro, que cortou a frente do veículo do casal. Um dos bandidos desceu armado e obrigou a motorista e o seu marido a saírem do veículo. O policial à paisana, que deixava uma academia na região no momento do crime, abordou o ladrão, que disparou contra o PM, de acordo com informações da Polícia Civil. Houve troca de tiros, e o bandido que havia descido do carro morreu. Os outros ladrões fugiram. O policial não se feriu.

