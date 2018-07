Um português de 19 anos está sendo chamado de “novo Cristiano Ronaldo”

Um dos destaques do time que garantiu a vitória de Portugal na Eurocopa sub-19 – conquistada no fim de semana na Finlândia – o atacante João Filipe, mais conhecido simplesmente como Jota, tem sido apontado em seu país como “o novo Cristiano Ronaldo” em diversas reportagens. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O jovem de 19 anos, que assim como Ronaldo também ostenta o número sete no uniforme, foi decisivo na recente conquista portuguesa.

Dividindo a artilharia da competição com seu companheiro de seleção Francisco Trincão, ambos com cinco gols, Jota teve uma atuação consistente ao longo do europeu.

O destaque certamente foi na semifinal, quando marcou dois gols em dois minutos, deixando registrado seu nome na goleada de 5 a 0 sobre a Ucrânia.

Apesar de não esconder a admiração por Cristiano Ronaldo, em entrevista na chegada ao aeroporto de Lisboa após a conquista da Eurocopa, onde o time foi recebido com festa por dezenas de torcedores, Jota tentou se distanciar das comparações:

“Quero atingir o meu patamar. Os meus ídolos são Ronaldo, Messi e Neymar, mas eu sou o Jota, não sou outro”, disse.

Após curtir alguns dias de folga, o craque deve se reapresentar na próxima semana ao Benfica, clube de Lisboa onde ainda defende a divisão de base. Nas redes sociais, já há muitos torcedores pedindo uma “promoção” de Jota ao time principal.

Nova fase

Na segunda-feira (30), Cristiano Ronaldo iniciou uma nova fase em sua carreira. Depois de nove anos no Real Madrid, o atacante português se apresentou à Juventus no centro de treinamentos do clube, em Turim (Itália), e foi recebido pela ala sul-americana do clube italiano: o brasileiro Douglas Costa, os argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, o colombiano Cuadrado e o uruguaio Rodrigo Bentancur, que assim como Cristiano retornaram de férias um mês depois de deixarem a Copa do Mundo da Rússia.

O clube italiano divulgou imagens da chegada de seu novo astro ao centro de treinamento de Continassa, nos arredores de Turim. Cristiano apareceu no local em um carro particular e cumprimentou funcionários dando “boa tarde” em italiano.

O jogador passará as duas próximas semanas se preparando fisicamente e tecnicamente para a sua primeira temporada na equipe. Tanto que nem viajará aos Estados Unidos, onde grande parte do elenco realizará jogos amistosos de pré-temporada até o próximo final de semana.

A primeira partida oficial na temporada 2018/2019 está marcada para o dia 19 de agosto contra o Chievo Verona, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Mas Cristiano Ronaldo afirmou em sua apresentação que estrearia no dia 12, quando será realizado um amistoso entre os times A e B da Juventus – uma tradicional partida que faz parte da pré-temporada do clube, realizada na cidade de Villar Perosa.

