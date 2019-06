Prédio em Londres terá piscina de borda infinita na cobertura

Gosta de fortes emoções? Então você vai ser um dos entusiastas de uma nova atração em Londres que, caso se confirme, será inaugurada em até dois anos. Segundo a Compass Pools, uma piscina infinita , com vistas de 360º na cobertura de um prédio da capital inglesa, está nos planos da empresa.

A Infinity Pool, como foi batizada, será uma piscina de 600 mil litros no topo de um edifício de 55 andares, feita de acrílico fundido e laterais e pisos transparentes, para que os visitantes do prédio possam ver quem estiver nadando acima deles.

Eles poderão acessar a piscina através de uma escada em espiral rotativa, em um esquema baseado em portas de submarinos.

“Enfrentamos alguns grandes desafios técnicos para este edifício, o maior deles é como realmente entrar na piscina”, disse o designer e diretor técnico ao Compass Pool, Alex Kemsley, em uma entrevista no site da empresa.

A piscina também será equipada com um anemômetro embutido para monitorar a velocidade do vento, e será ligada a um sistema que regulará a temperatura da piscina e garantirá que a água não caia na rua.

Fachada translúcida

Arquitetos do escritório Department of Architecture Co. criaram uma fachada translúcida que brilha conforme a luz para o Little Shelter Hotel, na cidade de Chiang Mai, na Tailândia. A estrutura feita de madeira e telhas de policarbonato dispostas como escamas de peixe é uma homenagem à arquitetura local.

Ao fundir as telhas de madeira com folhas de policarbonato translúcido do mesmo tamanho, os profissionais procuraram explorar a possibilidade de incorporar novos materiais em um sistema existente, dando origem a uma superfície arquitetônica contemporânea e ao mesmo tempo profundamente enraizada na tradição.

A combinação de elementos é particularmente evidente na fachada de entrada do hotel, onde a parte superior é composta de telhas de madeira maciça que se misturam com as telhas de policarbonato em uma espécie de degradê na parte inferior.

“Apesar de trabalhar com o sistema de telha tradicional, a superfície de translucidez ininterrupta é obtida por um projeto especial de detalhes usando pinos translúcidos e parafusos transparentes especiais”, explicam os arquitetos em entrevista ao Designboom. “A fachada cintila ao sol quando a luz toca diferentes grãos de material.”

Durante o dia, a luz natural atravessa a fachada, criando uma atmosfera interior variada em diferentes momentos, enquanto, à noite, as luzes do interior transformam o edifício em uma lanterna brilhando na margem do rio.

