Um produto químico usado em batatas fritas pode curar a calvície

A cura da calvície pode ser um “item secreto” no menu do McDonald’s. Um estudo da Universidade Nacional de Yokohama, no Japão, segundo o jornal Daily Mail, concluiu que um produto químico usado nas batatas fritas da rede de fast food pode fazer com que surjam novos folículos capilares.

Testes em laboratório com ratos deram resultado positivo. Os roedores ganharam folículos capilares novos que, em poucos dias, produziram cabelo.

O agente químico é o dimetilpolissiloxano, que é acrescentado às batatas do McDonald’s para que, quando são fritas, não façam espuma no óleo.

“É muito permeável ao oxigênio e, por isso, o resultado foi muito bom, permitindo a criação de 5 mil folículos de cabelo simultaneamente”, explicou o professor Junji Fukuda. “É uma técnica muito promissora. O cabelo regenerado tem o ciclo de vida de um cabelo normal. Todos os testes indicam que vai funcionar com células humanas também”, acrescentou ele.

