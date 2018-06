Um professor apontou uma arma para um aluno e foi afastado de faculdade em São Paulo

Um professor apontou uma arma para um aluno por suspeita de que ele estivesse fumando maconha em frente à Faculdade Zumbi dos Palmares, no Centro de São Paulo. Segundo a instituição de ensino, o docente, que é policial militar aposentado, foi afastado.

De acordo com a sindicância aberta pela faculdade, na quarta-feira (6), durante o intervalo das aulas do período noturno, o professor flagrou um grupo de alunos fumando no Centro Esportivo Tietê, que fica perto da Zumbi dos Palmares. Suspeitando de que se tratava de substância ilícita, o professor abordou o grupo, que teria retrucado. Segundo o reitor José Vicente, o docente relatou que o fervor da discussão o assustou e, por isso, apontou a arma para o estudante.

“O professor é um policial aposentado. Diante da cena de pessoas praticando um crime, ele tomou a atitude que achou ser devida, fez a intervenção e se viu em uma situação difícil, de ameaça. Por esse motivo, ele disse ter sacado a arma”, afirmou o reitor.

Ainda de acordo com o reitor, o conflito continuou no interior da faculdade, com gritos e empurrões. Houve discussões entre grupos que se dividiram contra e a favor da legalização das drogas, e que concordavam e discordavam com a ação do professor.

Providências

No dia seguinte, a diretoria da Faculdade Zumbi dos Palmares publicou uma primeira nota informando que havia instaurado uma sindicância interna para a apuração dos fatos. Na sexta (8), o reitor José Vicente comunicou, em nota, que afastou o professor temporariamente, a pedido dele próprio, “para evitar mais desconforto e garantir a integridade física e moral dos envolvidos”, explicou.

Além disso, baseado na apuração preliminar e pelo depoimento informal de alunos e professores que presenciaram a situação, o reitor pediu uma nova sindicância para apurar possíveis ameaças e crimes de injúria e difamação praticadas pelos alunos contra o docente.

“Há informação de todo tipo. O professor já contou o que fez, por que fez e como fez. Estamos ouvindo as demais testemunhas. A sindicância pretende conhecer a veracidade dos fatos e, ao final, vai ser aplicado o que determina o nosso regimento interno, com possibilidade de repreensão ou mesmo desligamento definitivo de aluno e professor”, explicou o reitor da Zumbi dos Palmares.

“Não podemos ser omissos ou coniventes com a prática de crimes, como o porte de drogas dentro da instituição. A universidade é comprometida com a lei, com a integridade moral e com uma postura altiva e virtuosa. Quem desqualifica esse pensamento não é bem-vindo aqui. Por outro lado, não compactuamos com nenhuma atitude extrema”, acrescenta.

Reação

Os alunos que compõem o DCE (Diretório Central dos Estudantes) Dandara dos Palmares se manifestaram sobre as “ações violentas contra estudantes” em nota publicada nas redes sociais. Na versão do grupo, o professor revistou o aluno e não encontrou qualquer substância ilícita, além de posteriormente ter empurrado uma estudante dentro da sala da direção da faculdade.

“Assistimos a essa manifestação de preconceito, silenciamento da fala da mulher e profundo desrespeito com colegas de curso”, diz a nota, que cobra medidas para garantir que “jamais voltem a ocorrer abusos de autoridade e constrangimentos ilegais no espaço acadêmico”.

Questionado se o professor também revistou os estudantes, o reitor negou. “A informação do professor é de que ele se aproximou do grupo, que dispensou a droga ao ser repreendido”, disse Vicente.

Deixe seu comentário: