Um projeto com a participação da prefeitura quer estimular o “turismo cervejeiro” em Porto Alegre

Atrair turistas e moradores de Porto Alegre para que visitem as cervejarias e microcervejarias da cidade e conheçam seus produtos, movimentando a economia local são os objetivos do projeto “Porto Cervejeiro”, lançado na tarde dessa segunda-feira, durante coletiva de imprensa na empresa 4Beer, localizada no 4º Distrito (Zona Norte). O projeto foi desenvolvido com a participação da prefeitura, Sebrae e entidades ligadas ao segmento.

A proposta envolve uma nova forma de impulsionar esse tipo de atividade na capital gaúcha. Também tem por objetivo gerar condições para a criação, no futuro, de uma “rota” com programação e atrações permanentes na cidade. E a iniciativa já terá os seus primeiro capítulos efetivos nos próximos quatro sábados, a cargo de nove microcervejarias.

Esses estabelecimentos trabalharão de forma integrada em uma programação que prevê visitas guiadas, degustações e passeios aos empreendimentos, a bordo do ônibus panorâmico “Linha Turismo”. Cada ponto visitado oferecerá atrativos e experiências exclusivas.

A ação faz parte do “Pacto Alegre”, projeto que une universidades, governo, setor privado e entidades não-governamentais em torno de uma agenda estratégica de desenvolvimento da cidade e melhoria da qualidade de vida a partir da inovação.

Discursos

Para o coordenador da iniciativa, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, o “Porto Cervejeiro” demonstra que Porto Alegre tem condições de buscar a coesão em abordagens inovadoras de desenvolvimento: “Em vez de nove projetos distintos, o que temos são nove cervejarias atuando de forma conjunta em um projeto que tem as características de uma startup, aberto a melhorias contínuas, em uma parceria permanente que faz a diferença para a nossa cidade”.

Já o vice-presidente do Sidha (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região), Sandro Zanette, destaca o potencial econômico da iniciativa: “O Porto Cervejeiro é importante não só para as cervejarias, mas para o turismo como um todo. Queremos que ele gere empregos, renda e impostos – e que sirva como um impulsionador da revitalização dos nossos bairros”.

Presente no ato de lançamento da iniciativa, o secretário de Comunicação Social da prefeitura, Orestes de Andrade Jr., lembrou que o Porto Cervejeiro vem para fortalecer uma das grandes vocações econômicas da cidade: “Porto Alegre já é o maior centro cervejeiro do Brasil, mas ainda precisamos divulgá-lo melhor, valorizá-lo. E temos de fazer isso através da experiência do consumidor”;

Ele mencionou o fato de que a maior parte das cervejarias da capital gaúcha se concentram justamente nessa área da Zona Norte: “No mundo todo, é muito raro haver um número tão grande de cervejarias em um único espaço, como aqui no 4º Distrito. O ‘Porto Cervejeiro’ apenas comprova que a grande força da nossa cidade vem, mesmo, do empreendedorismo”.

Ao saudar a iniciativa, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, observa que o 4º Distrito congrega hoje mais de 8 mil atividades econômicas diferentes – entre elas, o grande polo cervejeiro de Porto Alegre: “É ótimo ver que, com apoio do Sebrae, esses empreendedores estão dispostos, agora, a transformar os seus negócios e abrir caminho para mais uma frente de desenvolvimento econômico, que é o turismo”.

Ele prosseguiu: “Nesse contexto, a prefeitura está aqui não só para apoiar, mas também para simplificar cada vez mais o processo do empreendedorismo na cidade.” O secretário lembra, ainda, que uma série de investimentos vem sendo anunciada para o 4º Distrito e que, ao mesmo tempo, a prefeitura vem tomando iniciativas para melhorar o cenário urbanístico da região”.

Quem também marcou presença foi o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário. “Somos parceiros do projeto Hand On 4D, do Pacto Alegre, com uma série de intervenções de zeladoria, que vão desde a troca de luminárias para lâmpadas LED, aumentando a luminosidade noturna e a segurança, até ampliação da frequência de varrição, recapeamento de vias e muito mais. O objetivo dessas ações é valorizar os investimentos na região e oportunizar que as pessoas que vão a esses locais confraternizar e consumir possam ter uma experiência ainda melhor nesse nosso querido e amado 4º Distrito”.

(Marcello Campos)

