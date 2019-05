Um projeto cria um super-herói que ensina crianças a como cuidar da sua saúde bucal

O medo de ir ao dentista na infância é comum, afinal, entrar numa sala cheia de aparelhos, ter que deitar naquela cadeira enorme e ficar paradinho enquanto se ouve vários barulhos estranhos não é algo tão tranquilo. Para tranquilizar as crianças e fazê-las entender a importância de cuidar da saúde bucal, a odontopediatria Maria Fernanda Braga criou o Dentix, um super-herói em formato de dente.

“O projeto começou com um livro “As Aventuras de Dentix”. Nele eu explico, de maneira divertida, de que as visitas ao dentista e o cuidado com a boca podem ser prazerosos e trazer muitos benefícios à saúde”, afirma a dentista.

Do livro, saiu o personagem em tamanho real e as atividades lúdicas em escolas, as quais podem incluir um teatro, uma oficina confecção de cáries e do Dentix. Projetos como estes são uma boa saída ajudar as crianças a sentirem menos medo de cuidarem da saúde bucal.

“Esse medo pode vir associado a diversos fatores, situações traumáticas na troca da dentição ou por conta da influência de histórias de outras pessoas. Por isso, os pais devem conversar com a criança e procurar um dentista que tenha experiência no atendimento infantil, que tenha paciência para lidar com as inseguranças do pequeno”, recomenda a psicóloga Ellen Moraes Senra.

De acordo com Ellen, nos casos em que o medo do dentista surge por causa de um trauma, é preciso cuidar primeiro deste episódio para depois investir numa aproximação com o profissional.

Veja abaixo como garantir a saúde bucal da criança:

Pré-natal

O cuidado com a saúde bucal deve começar com a mãe. Ela deve ir ao dentista no pré-natal para checar como está sua boca. Algumas doenças bucais podem causar parto prematuro, por exemplo.

Quando levar

Após o nascimento da criança, ela deve ser levada ao dentista assim que os primeiros dentinhos surgirem. Caso os pais queiram, podem levar antes.

Sempre usar o “trio saúde”

Escova, pasta e fio dental são indispensáveis na manutenção da saúde bucal das crianças. Para elas, antissépticos bucais não são recomendados.

Usar pasta com flúor

As crianças devem usar pastas de dente com flúor, mas para isso, é preciso a orientação de um dentista quanto à quantidade de pasta, para que o mocinho não vire um vilão.

Evitar os doces

O açúcar é um fermento para a formação de cáries e não deve ser ofertado às crianças antes de seus 2 anos. Se puder, mantenha os pequenos o mais longe possível dos doces.

