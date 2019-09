Um projeto de modernização contemplará mais de 30 bibliotecas municipais de pequenas cidades gaúchas

A edição dessa segunda-feira do Diário Oficial do Estado publicou o edital nº 11/2019 da Sedac (Secretaria da Cultura) do Rio Grande do Sul, prevendo a modernização de bibliotecas municipais de cidades gaúchas com até 10 mil habitantes – de acordo com o censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ao todo, serão selecionados 32 projetos que contemplam unidades cadastradas junto ao sistema estadual.

O valor disponível é de R$ 640 mil, sendo o valor do repasse definido em R$ 20 mil para cada selecionado. As prefeituras devem se inscrever por meio da internet até às 23h59min do dia 7 de novembro, em área exclusiva para essa finalidade no site do programa Pró-Cultura-RS – www.procultura.rs.gov.br.

De acordo com a Sedac, a iniciativa tem por objetivo selecionar propostas voltadas para a qualificação, fortalecimento, estímulo e valorização da leitura, bem como a formação de mediadores. A iniciativa tem com característica, ainda, a destinação de um mínimo de 50% do valor total do projeto para a ampliação de acervo, bem como um máximo de 50% da verba para aquisição de equipamentos de informática, audiovisual ou outras tecnologias, mobiliário e demais itens.

Feira de Trocas

E já que o assunto são as bibliotecas públicas municipais, a Josué Guimarães – maior do gênero em Porto Alegre depois da estadual – está com inscrições abertas para a 18ª edição de sua já tradicional Feira de Trocas de Livros, que ocorre no dia 28 (sábado), das 10h às 17h, no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo quase esquina como Ipiranga, bairro Menino Deus).

As entidades participantes deverão enviar até o dia 23 a ficha de inscrição preenchida para o e-mail bibliot@portoalegre.rs.gov.br, se ainda houver disponibilidade (são 20 vagas). O evento é realizado pela SMC (Secretaria Municipal da Cultura) no saguão do local.

Um banner de identificação, com nome e logomarca da instituição, deverá ser utilizado pelas bibliotecas participantes para identificação da instituição. Também deverá ser disponibilizado de 100 a 150 livros para exposição e troca por outros títulos. O regulamento para a participação na feira está disponível.

“A Feira de Troca de Livros é uma oportunidade de dar um aproveitamento aos livros excedentes (duplicados, no caso das bibliotecas, e lidos, no caso da população), mediante relações de trocas, sendo vedada a comercialização”, ressalta a prefeitura da Capital. “As instituições públicas e privadas ligadas ao livro poderão divulgar, ainda, seus acervos e projetos de incentivo à leitura para conhecimento da população.”

Mais detalhes podem ser obtidos pelos telefones (51) 3289-8099 e 3289-8079, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h (exceto feriados). Também é possível encontrar informações na rede social Facebook, perfil “BPMJG”.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: