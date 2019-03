Um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre prevê que os hospitais garantam prioridade aos policiais feridos em ação

Está em tramitação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto que prevê que policiais civis e militares, bem como outros agentes de segurança pública, tenham atendimento preferencial em hospitais, postos e unidades de saúde quando estes sofrerem ferimentos durante o desempenho de suas funções.

A proposta foi apresentada por Leonel Radde (PT), que também é policial civil. Ao defender a ideia no Legislativo municipal, ele fez a ressalva de que essa prioridade não deve prevalecer quando houver casos de maior emergência no mesmo momento e instituição de saúde.

Ainda de acordo com a matéria, caso haja atendimento simultâneo do agente de segurança e do suspeito ou preso em flagrante (quando ambos foram baleados em confronto, por exemplo), deverá ser feita uma triagem, com a devida separação para que não tenham contato entre si.

O texto propõe, ainda, que ficará sob responsabilidade da Guarda Municipal a custódia de suspeitos ou presos em flagrante quando o incidente ocorrer em áreas reservadas.

Exposições de animais

Radde também é autor de um projeto de lei que determina a afixação de placa informativa em cada compartimento de exposição ou venda de animais ao público, contendo os dados da inscrição regular do estabelecimento comercial em entidades registradas para essa atividade.

A proposta altera a Lei Complementar 694, que trata do protocolo de comercialização e exibição de animais bem como em exposições e concursos de cães e gatos na capital gaúcha. Conforme o vereador, o objetivo é consolidar a legislação já existente e ampliar a fiscalização das chamadas “fábricas de filhotes”.

“Os flagrantes realizados mostram que se dissemina no Brasil uma versão local de um mal que vem sendo combatido há alguns anos na Europa e Estados Unidos: as chamadas ‘puppy mills’, ou ‘fábricas de filhotes’, na tradução para o português”.

O parlamentar ressalta que tratam-se de criadouros clandestinos ou não fiscalizados em que os cachorros, sobretudo os adultos, vivem em condições insalubres e são forçados a procriar no limite de suas forças.

Carteira estudantil

Outro projeto, de autoria do vereador Professor Wambert (Pros), propões a inclusão do DNE (Diretório Nacional de Estudantes no rol de entidades autorizadas a emitir a carteira estudantil de passagens. Conforme o parlamentar, a proposta se justifica na medida em que a entidade, atuando em todo o território nacional, presta assistência aos estudantes de todos os níveis de escolaridade”.

Wambert ressalta que os estudantes têm um importante papel e uma função imprescindível para a construção da nação: “Nesse contexto, o movimento estudantil e a busca pela defesa de seus interesses e direitos assumem iniciativa primordial, da qual as entidades representativas de estudantes encontram no DNE um de seus principais expoentes”.

No projeto, o vereador também pede a inclusão do DNE como entidade representativa estudantil, sem que haja exclusão de demais movimentos e entidades já autorizadas para a realização da atividade descrita.

(Marcello Campos)

