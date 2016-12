Um recém-nascido é encontrado dentro de uma caixa de papelão em Minas Gerais

Um recém-nascido do sexo masculino foi encontrado abandonado em uma propriedade rural de Celso Bueno, distrito de Monte Carmelo, na noite desta segunda-feira (26). A Polícia Militar contou que foi acionada pela dona da fazenda e que o bebê estava em uma caixa de papelão com um cobertor.

Conforme a ocorrência, funcionárias da fazenda perceberam que o recém-nascido estava na dependência de uma das casas, ainda com o cordão umbilical e com restos da placenta no corpo. Os moradores não souberam informar sobre a mãe, que não foi identificada.

Após o fato, uma ambulância do Pronto Socorro Municipal foi até o local e enfermeiros prestaram primeiros socorros ao recém-nascido. Ainda segundo a PM, ele foi levado para o hospital para ser avaliado por médicos pediatras.

Segundo o conselheiro tutelar que acompanha o caso, Cássio Caixeta de Castro, a dona da fazenda viu uma mulher entrando no cafezal. Um tempo depois, ouviu o bebê chorando. “Quando ela abriu a porta, encontrou uma caixa em cima de uma bancada na porta da fazenda. Ela então chamou a polícia e deu descrição sobre a mulher, mas ela ainda não foi encontrada”, disse.

Cássio contou também que o recém-nascido foi examinado e passa bem. “Ele nasceu de novo e terá uma nova vida. É um menino forte e saudável. Os médicos disseram que ele tinha acabado de nascer quando foi encontrado”, contou. Agora, o Conselho Tutelar vai enviar o caso para o judiciário que tomará providências com o bebê. “Ele ainda está no hospital, em observação por 24 horas. Depois será levado para a Casa Lar de Monte Carmelo”, finalizou.

