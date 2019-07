Representante do Arsenal deve desembarcar em Porto Alegre para fazer exames médicos em Everton

Em meio a diversas cogitações sobre o futuro do atacante Everton, do Grêmio e Seleção Brasileira, surge um novo capítulo em sua provável transferência para o futebol europeu. Isso porque, segundo informações extraoficiais, um represente do Arsenal (Inglaterra) deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias, com uma tarefa bem definida: acompanhar exames médicos em “Cebolinha”.

De acordo com o comunicador Darci Filho, da Rádio Grenal, isso deve ocorrer ainda nesta semana. Trata-se de um procedimento comum durante transações de atletas, principalmente quando o negócio está próximo de ser fechado.

Vale lembrar que, o Coordenador de Seleções do Brasil, Edu Gaspar foi anunciado recentemente pelo time inglês. Ambos estiveram juntos pela Seleção Brasileira na Copa América. O brasileiro ficaŕá responsável por coordenar o trabalho da comissão técnica do time principal, o Centro de Treinamentos e o recrutamento de jogadores.

Após a vitória de 2 a 1 contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, na tarde de sábado, o camisa 11 do Tricolor gaúcho (que entrou no decorrer da partida) admitiu ter recebido uma proposta e, mais do que isso, não garantiu presença no próximo jogo, nesta quarta-feira, quando o time encara o Bahia fora de casa, no confronto de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil.

Já a direção do Mosqueteiro mantém a posição de cautela, reiterando que não há nem mesmo proposta oficial pelo atacante. “Sabemos que muitos clubes desejam contratar ele, mas nada chegou até nós. Contamos com ele, ainda é jogador do clube”, declarou o presidente Romildo Bolzan Júnior.

Como o contrato de “Cebolinha” com o Grêmio vai até 2022, a direção do clube tem garantido que só aceita uma negociação que leve em consideração o pagamento da multa rescisória, avaliada em nada menos que 80 milhões de euros – ou seja, quase R$ 340 milhões.

Detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador, o clube do bairro Humaitá sabe que tem em mãos a chance de obter uma das maiores transações em sua história, ao menos no que se refere a valores financeiros. “Queremos fazer melhor negócio de todos os tempos”, ressaltou Bolzan ao participar de um evento recente.

Tardelli

Rumores de uma suposta insatisfação do atacante Diego Tardelli no Grêmio ganharam corpo nas redes sociais. Um dos diretores jurídicos do clube, Nestor Hein, por meio de uma rede social. Em sua conta no Twitter, Hein disse que “a porta da rua é a serventia da casa”, um recado direto para o atleta, que ainda não entrou em campo após o recesso da Copa América, por alegados problemas físicos.

Tardelli, por sua vez, usou a sua conta no Instagram para postar um texto em que garante que deseja permanecer no Tricolor gaúcho, onde quer dar a volta por cima. Ele também agradeceu o apoio de sua famlía, companheiros de clube e do técnico Renato Portaluppi.

O atacante desembarcou na Arena no começo do ano, com 17 jogos disputados e apenas dois gols marcados. Contratado com muita expectativa, o atacante ainda não conseguiu emplacar o seu futebol dos tempos de Atlético-MG, que o levaram à Seleção Brasileira.

De forma polida, o presidente gremista Romildo Bolzan disse nesse fim de semana que conversou com o jogador: “Fizemos um grande investimento e esperamos que ele possa resolver. Tudo que podia ser feito por ele, foi feito. Agora, ele é que tem que definir se quer ficar. Conversei com o Tardelli e me pareceu que ele quer permanecer. A questão é se vai ficar focado nas questões do clube, engajado com o clube. A bola está com ele. Esperamos definir isso logo”.

(Marcello Campos)

