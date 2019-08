Um Rio Grande mais sustentável foi tema do Fórum Cresce RS, na Casa da Rede Pampa na Expointer

Mais uma edição do Fórum Cresce RS aconteceu nesta quinta-feira (29), na Casa da Pampa, na Expointer, em Esteio. O evento, intitulado “Projeto Rio Grande Sustentável”, foi promovido pela Rede Pampa e pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. No total foram sete painéis, mediados pelo comunicador da Rede Pampa, Armando Burd.

O evento também contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luis Augusto Lara.

Um dos temas debatidos foi a “Concessão de Gás Natural visando a Expansão da Malha e Diminuição do Custo do Produto”, ministrado por Antonio Rafael Pezzella, diretor Presidente da Sulgás.

Pezzela contou que a empresa Sulgás iniciou em 1993, mas começou a operar somente em 2000. Atualmente são 1.200 km de rede, R$ 390 milhões de investimento e 55 mil clientes. De acordo com ele, o maior segmento é o industrial. Em 2019 a expectativa é fechar com mais 60 km de rede e 20% a mais de investimento em relação ao ano passado.

O volume de gás distribuído é de 2,19 milhões de metros cúbicos, com lucro líquido R$ 77 milhões. O plano é fechar 2019 com 406 milhões de investimento e 1.200 km a mais de rede. A previsão de expansão entre 2019 e 2023 é de R$ 220 milhões em investimentos e 328 km de rede. Segundo Pezzela, o objetivo é dobrar o número de clientes expandindo para a serra, região central e região metropolitana.

O painel seguinte foi sobre as concessões ferroviárias, com Giana Custódio, gerente de Relações Governamentais da Rumo Malha Sul e Daniel Lena Souto, que abordou a avaliação sobre as ferrovias. Está no cronograma da Rumos, que opera a rede desde 2015, retomar a norte/sul até São Paulo. “O Governo tem que se empenhar para que se encontre uma solução para Chapecó/Rio Grande para uma ferrovia moderna e ampla como a que está sendo feita na norte/sul”, comenta Souto.

“Havia sangria no setor quando Rumos assumiu em 2015. Agora, temos R$ 2 milhões em investimentos, vagões e trens melhores e mais velozes. Existem dificuldades locais de ferrovias passando por cidades, barulho para a população, mas a Rumo está aberta para ouvir sugestões para que possa oferecer serviços melhores”, disse Giana Custódio.

Outro tema debatido foram as concessões rodoviárias e o apoio ao avanço e expansão da geração de energias renováveis (Eólica, solar e biomassa). Quem falou sobre o assunto foi Bruno Vanuzzi, secretário extraordinário de Parcerias do RS, e Humberto Busnello, presidente do Conselho da Agenda 2020.