Um senador afirmou ter recebido ameaça de morte após embate com o ministro Sérgio Moro

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) diz que, há alguns dias, recebeu uma mensagem de áudio via WhatsApp com ameaças de morte. O interlocutor, segundo ele, identificou-se e disse que vai pegá-lo “no facão”.

Contarato fez uma representação criminal junto à PF (Polícia Federal) e à Polícia Legislativa do Senado, mas não solicitou proteção especial. Ele também ingressou com uma ação na Justiça sob a acusação de injúria e difamação — mas não revelou a identidade da pessoa.

O ataque ocorreu, segundo o senador de primeiro mandato, após ele ter confrontado o ministro Sérgio Moro (Justiça) em audiência no Senado, no último dia 19.

​Primeiro senador assumidamente gay no Brasil, Contarato foi eleito com mais de 1 milhão de votos e desbancou um dos principais aliados de Jair Bolsonaro (PSL), o agora ex-senador Magno Malta (PR-ES), que defendia sustar a decisão que permitiu a união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.

Nesta terça (2), o ministro da Justiça voltou ao Congresso. Foi ouvido em sessão conjunta de três comissões da Câmara — de Constituição e Justiça, de Trabalho e de Direitos Humanos.

Assim como aconteceu no Senado na semana passada, a ideia era de que Moro desse explicações sobre as mensagens trocadas entre ele e procuradores da Operação Lava-Jato, reveladas pelo site The Intercept Brasil.

No Senado, Contarato perguntou a Moro se, na condição de juiz responsável pela operação, ele havia ferido o princípio da imparcialidade ao manter conversas com Deltan.

“Ele me lançou contra a população como se eu tivesse falado que era contra a Lava-Jato. Ele distorceu [o que disse] e me colocou nessa situação em que estou hoje. E estou sofrendo muito”, disse Contarato à Folha de S.Paulo.

“Recebo mensagens a todo momento com ofensas, falando que estou sendo contra o Moro, a favor da corrupção, a favor do Lula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente.”

O senador defende o que chama de “despersonificação” da operação. “Nós temos que tornar a Lava Jato impessoal. Ela não pertence a A, nem a B e nem a C. Ela foi uma conquista da população brasileira”, diz.

“Ser contra a posição do ex-juiz Sérgio Moro não é ser contra a Lava-Jato. Muito pelo contrário. Eu morro defendendo a Lava-Jato.”

Professor de direito, advogado e delegado por 27 anos, Contarato disse defender a operação porque, “pela primeira vez no Brasil, políticos que mais ocasionam prejuízo à população brasileira passaram a ser presos”.

“Eu sempre defendi e fui eleito defendendo a Lava-Jato, o combate à corrupção, porque eu fui utilizado pelo Estado como instrumento só para agir com o rigor da lei contra pobre, afrodescendente e semianalfabeto”, continuou.

“E por que estou falando isso? Porque estou fazendo questão de enaltecer a Lava Jato, mas ninguém está acima da lei, nem o ministro Sergio Moro.”

​Contarato afirmou que, no seu entendimento, com o que foi divulgado até agora das conversas entre Moro e Dallagnol, houve a quebra do princípio da imparcialidade — “um dos princípios mais consagrados na democracia”.

“Não entro nem no mérito do diálogo, o que entro no mérito é: qual foi o grau de incidência de contato entre o juiz e aquele que tem interesse na condenação? Foi o mesmo entre o juiz e a defesa? Se a resposta for não, houve quebra do princípio da imparcialidade, independentemente do teor dos contatos”, afirma.

“A coisa é tão séria porque o que está em jogo é um dos principais bens jurídicos, que é a liberdade. Isso é sagrado, não pode ser violentado nem violado”, disse.

Apesar das duras críticas a Moro, o senador afirmou que é preciso se debruçar sobre o caso com “serenidade e cautela” e que essa análise cabe ao Judiciário — não ao Executivo nem ao Legislativo, rechaçando a possibilidade de o Congresso instalar uma CPI para investigar a conduta do ex-juiz da Lava-Jato.

O senador diz que os ataques que vem sofrendo também são fruto do “comportamento do chefe do Executivo”, que “propaga o ódio e estimula a violência”.

“A prova disso é o decreto de armas. Quer armar a população em nome da ineficiência do próprio Estado. O Estado declara sua ineficiência e transfere a responsabilidade para a população, é isso?”, questiona.

​Contarato já ajuizou 13 ações na Justiça contra atos de Bolsonaro — entre as quais o decreto das armas. “A população não tem noção que pode ser vítima desse engodo”, disse.

Para o senador, o presidente tem adotado um discurso populista e, por meio de decretos e medidas provisórias, “viola direitos elementares”. “Bolsonaro é um ditador em plena democracia.”

