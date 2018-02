Um senador dos Estados Unidos disse que o mundo apoiaria um golpe de Estado na Venezuela

O senador do Partido Republicano dos Estados Unidos Marco Rubio, uma das vozes mais influentes na política latino-americana do presidente Donald Trump, declarou na sexta-feira (9) que o mundo apoiaria um golpe de Estado contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. As informações são da agência Efe.

“O mundo apoiaria as forças armadas na Venezuela se estas decidissem proteger seu povo e restaurar a democracia tirando o ditador [do poder]”, escreveu o legislador no Twitter.

Esta mensagem esteve acompanhada de várias outras na mesma linha, algumas com palavras do libertador venezuelano Simón Bolívar como: “sempre é nobre conspirar contra a tirania” e “quando a tirania se torna lei, a rebelião é um direito”.

Rubio é considerado um dos artífices do endurecimento da política externa norte-americana em relação ao governo da Venezuela, com sanções contra mais de 50 indivíduos e o sistema financeiro em um ano.

O senador afirmou que “os soldados recolhem alimentos das latas de lixo e que suas famílias passam fome na Venezuela, enquanto Maduro e seus amigos vivem como reis e bloqueiam a ajuda humanitária” oferecida tanto pelos Estados Unidos como por outros países da região.

Neste sábado (10), Rubio escreveu no Twitter que “Maduro é ilegítimo, enquanto permanecer no poder não há esperança para uma transição limpa até a ordem democrática na Venezuela”.

