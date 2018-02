Um senador entrou na Justiça contra a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou na Justiça Federal do Distrito Federal, nesta terça-feira (6), uma ação popular contra a nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) ao Ministério do Trabalho. O líder da Rede no Senado avaliou que o inquérito remetido pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro à PGR (Procuradoria-Geral da República), que pede a investigação da filha de Roberto Jefferson por associação ao tráfico de drogas, torna a indicação dela à pasta “inadequada”. As informações são do jornal O Globo.

“É inadequada. E não é em relação a ela. Qualquer um que tenha uma denúncia dessa gravidade não tem condições de ocupar cargos no mais alto escalão da República”, disse, acrescentando que a nova denúncia contra a deputada é “gravíssima”. “Com o acatamento da primeira ação popular por infração à legislação trabalhista, ficou confirmado que a indicação dela é incompatível com o cargo de ministro do trabalho.”

De acordo com o inquérito, Cristiane e três assessores participaram de um acerto com traficante do bairro de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). O objetivo seria garantir que apenas o candidato a deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) – ex-cunhado da deputada – pudesse fazer campanha nas comunidades Morro da Primavera, Parque Silva Vale e JJ Cowsert. Segundo o jornal O Globo mostrou, Cristiane Brasil foi a candidata mais votada para a Câmara dos Deputados nas seções eleitorais de Cavalcanti.

O senador explicou que pretende seguir o mesmo caminho das primeiras ações populares protocoladas na Justiça contra a parlamentar por infração à legislação trabalhista – primeira instância, segunda instância e, em caso de necessidade, acionar o STF (Supremo Tribunal Federal). Para Randolfe, existe uma “contradição” na nova denúncia contra a deputada.

“Ela (Cristiane Brasil) é deputada federal de um estado que sofre os piores índices de violência do país. E o fato de ela estar respondendo por associação ao tráfico é uma contradição. Seria o fim completo da República, de qualquer respeito às instituições, alguém já denunciado por associação ao tráfico assumir um Ministério”, ponderou. Procurada pelo jornal O Globo, a assessoria de imprensa da parlamentar afirmou que Cristiane Brasil não vai se posicionar sobre o tema.

