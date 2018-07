Um sérvio será o árbitro do jogo entre Brasil e Bélgica, válido pelas quartas de final do Mundial

A entidade máxima do futebol anunciou nesta quarta-feira (4) que escalou o sérvio Milorad Mazic para apitar o duelo entre Brasil e Bélgica, nesta sexta-feira (6), em Kazan, pelas quartas de final do Mundial. Ele foi o árbitro de dois jogos desta edição do torneio da Rússia, além de ter trabalhado neste ano na decisão da Liga dos Campeões da Europa.

Naquela partida, em que o Real Madrid derrotou o Liverpool por 3 a 1, o sérvio foi criticado por não ter punido o zagueiro Sergio Ramos, da equipe espanhola, por infração no atacante Mohamed Salah, do time inglês, e que provocou a saída do jogo do atacante egípcio logo no primeiro tempo por causa de lesão no ombro.

Para além dessa importante final, Mazic possui larga experiência. O sérvio também trabalhou na Copa das Confederações de 2017 em dois jogos, incluindo a decisão, em que a Alemanha derrotou a seleção chilena por 1 a 0.

Masic também está em seu segunda Mundial, pois em 2014 trabalhou no Brasil, tendo apitado a goleada da Alemanha por 4 a 0 sobre Portugal, na Fonte Nova, e a vitória da Argentina por 1 a 0 sobre o Irã, no Mineirão. O árbitro sérvio, de 45 anos, possui a insígnia da entidade máxima do futebol desde 2009 e também foi escalado para a Eurocopa de 2016, tendo apitado três partidas.

Agora na Rússia, Masic trabalhou em dois jogos. O primeiro foi a vitória do México por 2 a 1 sobre a Coreia do Sul, em que um dos gols da equipe latina saiu em cobrança de pênalti e em que aplicou quatro cartões amarelos ao time asiático. Já a outra partida foi o triunfo da Colômbia por 1 a 0 sobre Senegal, sendo que cada equipe recebeu um cartão amarelo.

Além de escalar Masic, a entidade máxima do futebol também apontou os sérvios Milovan Ristic e Dali Djurdjevic como seu auxiliares. Os norte-americanos Jair Marrufo, como quarto árbitro, e Corey Rockwell completarão o quinteto de arbitragem no duelo marcado para esta sexta, às 15h (de Brasília).

